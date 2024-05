Isola 2024, Valentina Vezzali furiosa con Matilde Brandi: "Sei la persona che mi ha fatto soffrire di più"

Nel video in alto, il confronto tra Valentina e Matilde

Durante la decima puntata de L'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria su Canale 5 mercoledì 22 maggio, Valentina Vezzali, in studio dopo l'eliminazione di domenica scorsa e l'uscita di scena poco educata (stava "scappando" senza salutare i suoi compagni di viaggio), diventa protagonista di una lite in diretta con Matilde Brandi, colpevole di non averla sostenuta quando si è ritrovata sola contro tutti in Palapa.

Cosa è successo

Nel corso della puntata Vladimir Luxuria lascia spazio a Valentina Vezzali, la quale dallo studio accusa Matilde Brandi di non essere una vera amica, ma prima spiega il motivo per cui domenica scorsa stava "scappando" senza salutare gli altri naufraghi: “Sono in studio felice e sorridente. Quando perdo non nascondo mai il mio dispiacere. Il mio modo di sfogarmi è quello di piangere, perché quando uno viene sconfitto non è felice, e saremmo ipocriti a sorridere e abbracciare tutti, però dopo due giorni sono qui e vi ringrazio per l’esperienza che ho vissuto perché è stata bellissima".

In seguito assistiamo al confronto con Matilde Brandi, e la prima a parlare è proprio Valentina Vezzali: "Durante il viaggio ho avuto modo di riflettere, e devo dire che in questa avventura, Matilde, sei stata la persona che mi ha fatto soffrire di più. Sin da subito abbiamo legato e io mi sentivo molto affine a te. Ho creduto in un’amicizia vera e sincera che potesse continuare anche oltre l'Isola e poi mi sono dovuta ricredere su di te a danno mio, perché in Palapa, la scorsa settimana, quando avevo tutti contro, tu mi hai abbandonato senza esitazioni e mi si è spezzato il cuore. E io questo non lo reputo né amicizia, né rispetto umano. Mi dispiace".

La fine di un'amicizia

Matilde Brandi chiede di poter rispondere e poi dichiara: "Sapevo che avresti riflettuto. Quando sei andata via senza salutarci ti ho detto che ci saremmo viste a Roma una volta uscita dal reality. Voglio iniziare ciò che ci siamo sempre dette. Mi dispiace veramente che tu non mi abbia capita, non penso di essermi comportata male nei tuoi confronti, perché il dietrofront l’ho visto più dalla tua parte, io sono sempre rimasta la stessa persona. Quando mi sono permessa di dirti delle cose forse un po' personali su di te, l'ho fatto perché le avevo davvero vissute io. Magari ho dato qualche giudizio sulla tua vita, ma parlo in generale". A questo punto interviene la Vezzali: "Vedi, Vladi, non riescono mai ad argomentare quando dicono qualcosa". Ma la Brandi non ci sta: "Vale, non mi piace raccontare la nostra vita sentimentale, che è stata più o meno diversa ma simile. Sono cose nostre"

Valentina Vezzali però risponde: "Io non ho niente da nascondere: sono divorziata e ho avuto una vita sentimentale difficile, ma sto scoprendo la bellezza di voler bene a me stessa e poter vivere anche bene da sola. L’amore arriverà, ma sono felice di essere così e di avere l’amore dei miei figli che per me sono tutto. Io sono sempre stata sincera e vera".

In seguito Matilde Brandi le dice che il suo invito a incontrarsi a Roma è sempre valido, ma Valentina non sembra interessata a portare avanti la relazione amicale: "Quando un'amica ha bisogna l'altra persona tende una mano, ma la scorsa settimana hai piazzato la stoccata finale. Basta, non devo dire altro. Invece di prendere le mie difese e aiutarmi eri dalla parte di chi mi additava. Tu, a differenza di Sonia Bruganelli, hai avuto modo di conoscermi meglio". "Ho solo condiviso ciò che ti ha detto Sonia, non ho inveito su di te. Chiedo scusa se ho sbagliato. Mi piacerebbe capire laddove io dovevo esserti vicina e non lo sono stata".