Isola dei Famosi, spunta il nome del primo naufrago (con un contratto stellare)

Da settimane il nome di Alan Friedman rimbalza sui siti tra un'indiscrezione e un'altra come possibile concorrente dell'Isola dei Famosi. Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, lo dà invece per certo e parla anche di un compenso da capogiro.

Dopo Giampiero Mughini al Grande Fratello ecco che Mediaset avrebbe deciso di puntare su un altro intellettuale. Il giornalista economico, infatti, avrebbe accettato di essere un naufrago grazie a "cifre a molti zeri". L'esperto di origini statunitensi starebbe chiudendo "un contratto stellare" per lanciarsi dall'elicottero nelle blu acque honduregne. E per la trattativa si sarebbe affidato a "un potente agente, lo stesso di Wanda Nara".

La notizia arriva solo un giorno dopo rispetto a quando è stata ufficializzata Vladimir Luxuria alla conduzione del reality. L'attivista ha preso il posto di Ilary Blasi, che è stata annunciata come presentatrice di Battiti Live, al posto di Elisabetta Gregoraci.