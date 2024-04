Isola, anticipazioni seconda puntata: salta la diretta. Il motivo (spoiler)

Tutto pronto per una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto quest'anno da Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata in Honduras. Dopo l'esordio dello scorso lunedì e la presentazione dei nuovi naufraghi (quelli "vip", che poi tanto vip non sono e quelli "nip"), stasera l'Isola torna per intrattenere il grande pubblico di Canale 5. L'appuntamento è alle 21:30 circa. Ma c'è un fatto che forse qualcuno potrebbe non sapere: ovvero che la puntata non sarà in diretta. Il motivo? Adesso lo spieghiamo.

Anticipazioni: cosa c'è da sapere

Questa sera il gruppo dei famosi incontrerà per la prima volta quello dei non famosi: riusciranno a integrarsi e iniziare una nuova convivenza? Elenoire Casalegno, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova che permetterà ad alcuni naufraghi di salvarsi dalle nomination. Nel corso della puntata ci sarà il verdetto del televoto: chi si salverà tra Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Perché la puntata non sarà in diretta

Per chi non lo sapesse, la puntata di stasera non sarà in diretta. Andrà in onda sì, ma verrà registrata. Infatti già durante la prima puntata, Luxuria aveva anticipato che il televoto sarebbe stato chiuso alle ore 15:00 italiane. Comunque non c'è da stupirsi, era già accaduto in passato e la motivazione è semplice. Come è accaduto anche nelle precedenti edizioni, l'Isola italiana va in onda nello stesso periodo dell'omonimo reality spagnolo ("Supervivientes"). Entrambi i programmi condividono diverse location, tra cui la Palapa, cioè il luogo in cui i naufraghi si ritrovano per le nomination e per alcune prove. Con la scelta di andare in onda due volte al setimana - lunedì e giovedì - l'Isola italiana "intralcia" quella spagnola. Da qui la necessità di registrare la puntata del giovedì, affinché vada comunque in onda lo stesso giorno e ci sia spazio per entrambi i programmi. Sarà sempre così? Probabilmente no, ma per un certo periodo di tempo sì.