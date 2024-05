Isola, anticipazioni stasera 13 maggio: tre nuovi naufraghi, cambio giorno della messa in onda, televoto

Lunedì 13 maggio, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Cosa potrebbe accadere stasera? Ecco qualche anticipazione: tre nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare sull’Isola: Dario Cassini, Linda Morselli, la modella e showgirl Karina Sapsai. I tre sono pronti ad aiutare i naufraghi nel prosieguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri dei due gruppi. Probabilmente una mossa per cercare di smuovere gli ascolti, al momento bassi.

La compagna di Samuel Peron, Tania Bambaci, è arrivata in Honduras con la speranza di riabbracciarlo e avere un chiarimento dopo che Rosanna, nella scorsa puntata, ha parlato di un presunto feeling tra il ballerino e Greta Zuccarello. Un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron dovrà tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda domenica 19 maggio. Intanto appuntamento a stasera, dalle 21:30 circa su Canals 5.