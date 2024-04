Isola, anticipazioni 15 aprile: prima eliminazione, televoto, sfide (attenzione spoiler)

Tutto pronto per un nuovo appunamento dell'Isola dei Famosi. Stasera, lunedì 15 aprile, dalle 21:30 circa andrà in onda un nuova puntata del programma di Canale 5. Sarà una puntata importante poiché uno dei naufraghi verrà eliminato. Definitivamente. Quest'anno, infatti, non ci saranno seconde possibilità. Nessuna "playa limbo". Il pubblico sceglierà di eliminare un naufrago e quel naufrago dovrà tornare immediatamente a casa.

Anticipazioni Isola: chi uscirà?

Stasera ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. In nomination Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Samuel Peron. Chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. L'arrivo di Francesco Benigno a Playa Espinada ha rotto l'armonia del gruppo. Riusciranno a ristabilire l'equilibrio? Nel corso della puntata i 4 immuni - Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi, Pietro Fanelli - si sfideranno in un duello faccia a faccia in Playa Palapa. Spazio anche al ritorno di Greta Zuccarello che cercherà di riprendersi la leadership del gruppo ora detenuta daEdoardo Stoppa. Infine, le nuove nomination. Chi saranno i nuovi naufraghi eliminati e, dunque, a rischio eliminazione settiman aprossima?

Dove vedere l'Isola

Il programma, prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, va in onda su Canale 5 e su Mediaset Play Infinity.. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L'inviata in Honduras è Elenoire Casalegno. La regia è affidata a Roberto Cenci. Naturalmente Today seguirà la puntata live e dunque - nella sezione Vision - troverete tutti gli aggiornamenti in diretta.