Isola, anticipazioni 18 aprile: due nuovi concorrenti, televoto. Francesco Benigno, invece?

Tutto pronto per una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Stasera, giovedì 18 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il quarto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Due nuovi concorrenti

Questa sera due nuovi concorrenti sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos e, per potersi aggiungere al gruppo dei naufraghi, dovranno affrontare una missione segreta. Riusciranno a superarla? Nel corso della puntata spazio alla cerimonia della Salvacion: chi si salverà tra Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, e Peppe Di Napoli? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. I due naufraghi meno votati si sfideranno in un duello che determinerà chi rimarrà in nomination anche per la prossima puntata. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Il Caso Francesco Benigno

Tutto tace, almeno stando a quanto riportato nelle anticipazioni, riguardo al caso di Francesco Benigno. L'attore siciliano, infatti, è stato cacciato dal programma. Se da una parte Madiaset ha rivelato, attraverso una nota stampa, di aver allontanato il concorrente a causa di alcuni comportamento non consoni. Dall'altra, inece, Benigno si è difeso sostenendo che tutto ciò non sarebbe vero. Non solo. Ha accusato il programma di avergli offerto dei soldi pur di farlo ritirare autonomamente e ha assicurato che querelerà Elenoire Casalegno, l'inviata del programma rea - a suo dire - di aver rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero. Non è noto, dunque al momento, se durante la puntata la conduttrice riseverà uno spazio alla vicenda oppure se, visto che presto la situazione potrebbe farsi più seria, si limiterà solamente a leggere una nota dell'azienda. Per questo (e molto altro) appuntamento a stasera, dalle 21:30 circa su Canale 5. Today seguirà tutti gli aggiornamenti e le news del reality più seguito del momento.