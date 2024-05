Isola, anticipazioni stasera 19 maggio: sorpresa per Matilde, un'eliminazione

Domenica 19 maggio, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con L'Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Ecco qualche anticipazione su quello che vedremo stasera. Valentina Vezzali ha passato una settimana turbolenta a causa della nomination ed è stata attaccata dal gruppo: l'olimpionica risponderà in punta di fioretto. Nel corso della serata, Matilde Brandi sarà la protagonista di una dolce sorpresa da parte del compagno. Khady Gueye e Greta Zuccarello, invece, si dovranno sfidare per ottenere una ricompensa d'amore. Chi tra le due vincerà potrà leggere una lettera dall'Italia.

Eliminazione e nomination

Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali, chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore verrà aperto un televoto flash: uno tra i quattro naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination.