Isola, anticipazioni stasera 22 aprile: un ritiro, eliminazione definitiva, televoto

Tutto pronto per una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Il programma condotto da Vladimir Luxuria (e con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti) è giunto al quinto appuntamento. L'edizione al momento è a una media di 2.470.000 telespettatori, pari al 18,11% di share (lo scorso anno l'edizione condatta da Ilary Blasi registrò 2.515.000 telespettatori, pari al 19,51% di share).

Le dinamiche degli ultimi giorni sono abbastanza chiare: Pietro e Daniele contro tutti. E non è detto che questo "isolamento" dei due naufraghi porti loro degli svantaggi. Spesso, infatti, chi si distacca dal gruppo diventa il protagonista principale. Sarà così anche questa volta? Solo il tempo potrà dirlo. Intanto una cosa è certa: Peppe di Napoli, il pescivendolo partenopeo, ha deciso di ritirarsi dall'Isola. Per questo motivo il televoto è stato annullato ed è stati riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination.

Le anticipazioni dell'Isola

Questa sera un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci dovrà tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Nel corso della puntata Edoardo Franco e Aras Senol torneranno in gioco. I naufraghi dovranno confrontarsi in sfide che metteranno in pericolo la loro permanenza all’Isola. Infine, spazio alle nuove nomination. La regia è affidata a Roberto Cenci. Per tutte le altre dinamiche non resta che attendere l'inizio della puntata, dalle 21:30 circa su Canale 5.