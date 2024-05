Isola, anticipazioni stasera 22 maggio: televoto, nomination

Tutto pronto per una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Stasera, mercoledì 22 maggio, in prima serata su Canale 5, arriva il decimo appuntamento del reality condotto da Vladimir Luxuria. A commentare la puntata ci saranno anche Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello, chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash: uno tra i due naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco, dopo un faccia a faccia per convincere gli spettatori a salvarlo. A deciderlo il voto del pubblico espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Questa sera i due super naufraghi Edoardo Stoppa e Samuel Peron torneranno da Playa Olimpo: dopo tre giorni di fatiche porteranno ai compagni di avventura un’importantissima ricompensa. Uno dei due avrà anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri naufraghi. Dopo aver rinunciato nell’ultima puntata alla lettura della lettera della madre per non mettere in difficoltà il suo gruppo, Khady finalmente potrà sentire il calore di casa percorrendo il “Ponte delle emozioni”. Infine, spazio alle nuove nomination. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda domenica 26 maggio.

Chi vince l'Isola dei Famosi: le previsioni

Intanto arrivano già le prime previsioni sul papabile vincitore dell'Isola dei Famosi. Gli esperti Sisal hanno già pronosticato il naufrago che toccherà la terra promessa della vittoria finale. È Edoardo Stoppa, il cui trionfo è offerto a 1,50. L’avventura che dovrà vivere su Playa Olimpo insieme a Samuel Peron, al momento tra i protagonisti visto che, insieme ad Aras Senol ed Edoardo Franco, occupa il terzo gradino del podio dei favoriti a 7,50, sembrerebbe proprio che non comprometterà il suo ruolo.

Ma non bisogna sottovalutare Matilde Brandi. Dopo aver ricevuto una sorprendente proposta di matrimonio, accettata, durante la scorsa puntata da parte del compagno Francesco Tafanelli, la naufraga, vincente a 5,00, rimane la principale antagonista dell’ex inviato di Striscia la Notizia.

Chi difficilmente non lascerà l’Isola da vincitore è Artur Dainese: il modello di origini ucraine rimane distaccato dal resto del gruppo, il suo trionfo si gioca a 20, ed è già in nomination per questa sera insieme all’attore Aras Senol e la ballerina e modella Greta Zuccarello (9,00). Come andrà a finire? Non resta che attendere.