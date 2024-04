Isola, anticipazioni stasera 29 aprile: nota showgirl in Honduras, televoto (attenzione spoiler)

Tutto pronto per una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Stasera, lunedì 29 aprile, si terrà infatti il sesto appuntamento del reality di Canale 5.

Nonostante all'inizio dell'edizione 2024, Luxuria avesse espresso il desiderio di non realizzare l'ennesima edizione in cui i concorrenti si ritiravano, durante la scorsa settimana un altro naufrago ha deciso di lasciare il programma. Si tratta di Pietro, "il poeta", inviato su un'altra isola per una missione con tanto di ricompense: una individuale e una collettiva. Ma evidentemente non è servito a nulla, vista la conclusione a cui è giunto. Durante la puntata di stasera, prima di lasciare il programma, Pietro avrà la possibilità di confrontarsi con il resto dei compagni.

Nomination, sorprese

Non finisce qui. Questa sera i naufraghi vivranno intense emozioni: Juliana Moreira è volata in Honduras per riabbracciare il marito Edoardo Stoppa. Ma non solo, tre mamme sono pronte a fare una sorpresa ai rispettivi figli. I concorrenti si cimenteranno in una sfida culinaria, davanti a un giudice speciale, per provare a vincere una singolare ricompensa.

Inoltre: chi sarà il preferito del pubblico tra Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Sonny Olumati? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination. La regia è affidata a Roberto Cenci. Appuntamento a stasera, dalle 21:30 circa su Canale 5.