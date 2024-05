Isola, anticipazioni stasera 6 maggio: decisione drastica degli autori, eliminato, nomination

A una settimana dall'ultima puntata andata in onda, torna l'Isola dei Famosi. Stasera, 6 maggio, si terrà il settimo appuntamento con il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, ci saranno sempre Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Nomination, televoto

Un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma dovrà tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Logicamente ci sarà spazio per le nuove nomination. Chi finirà al televoto e chi sarà il nuovo leader?

Le altre anticipazioni

Fra le prove più attese di questa sera c’è la gara di ballo: Alvina e il suo maestro Samuel Peron dovranno conquistare al ritmo di bachata una ricompensa per il gruppo. Inoltre, Juliana Moreira e le due mamme non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione per il bene dei naufraghi prima di lasciare l’Honduras.

La decisione drastica

A sorpresa, arriva una decisione drastica da parte del programma. Stasera, infatti, i naufraghi scopriranno una grande novità per la loro vita sull’Isola: dovranno dividersi in due gruppi e vivere separatamente in due accampamenti l’uno contro l’altro. Per questo (e non solo) l'appuntamento è a stasera, dalle 21:30 circa su Canale 5.