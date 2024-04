Isola dei Famosi, l'ex di Belén Rodriguez nel cast? Chi è e cosa sappiamo

Con il Grande Fratello finito da ormai diversi giorni, adesso è l'Isola dei Famosi il reality show che farà compagnia ai telespettatori di Mediaset. L'appuntamento, infatti, è per il prossimo lunedì 8 aprile, dalle 21:30 circa su Canale 5. Accanto a Vladimir Luxuria - per la prima volta in veste di conduttrice - ci saranno gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. L'inviata in Honduras, sarà, invece, Elenoire Casalegno.

E i concorrenti? La lista ufficiale è stata resa nota ma non mancheranno le sorprese. Di certo qualcuno entrerà in un secondo momento, ma le trattative potrebbero già essere in atto. Tra questi pare che ci sarà anche un ex di Belén Rodriguez. Proprio così: prima la showgirl, poi la sua famiglia, adesso manca solo l'ex fidanzato sull'Isola più famosa dei reality. Chi è? Ma soprattutto cosa c'è di vero?

L'ex di Belén all'Isola? Il nome

Pare - e sottolineiamo pare - che uno degli ex storici di Belén fosse in pole per far parte del cast dell'Isola, ma poi qualcosa sarebbe andato storto. Lo rivela in settimanale Chi: "L’Isola (di Antonino) che non c’è. Parte a breve L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria e nel cast, tra i naufraghi, manca un concorrente di cui si era data probabile la presenza: Antonino, ex gieffino ed ex compagno di Belen Rodriguez. Che cosa sarà successo?”.

Come mai? Impossibile saperlo, al momento. Allo stesso tempo è anche impossibile conoscere la verità. Il diretto interessato - che ha già partecipato al GF in passato - non si è (ancora?) espresso al riguardo. Una cosa è certa: al momento si trova in Italia. Se, dunque, dovesse partecipare al programma, ciò accadrebbe in un secondo momento.

Antonino e Belén: si riaccende la fiamma?

Intanto, però, sembra che Antonino e Belén abbiano ritrovato una certa sintonia. "Fortunatamente", verrebbe da dire. Se non per loro due, almeno per Luna Marì, la bellissima bambina nata nel 2021 e frutto del loro amore. Dopo un periodo di sperazione e di burrasca, tra Belén e Antonino è tornato il sereno. Lo testimoniano alcuni recenti e rari scatti. Solo una riappaccificazione o qualcosa di più?