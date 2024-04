Isola, Benigno sbotta dopo il video della rissa: "Provocato e spintonato, sono tutti a mio favore"

Il caso Benigno continua a tenere banco dentro e fuori L'Isola dei Famosi. Durante la puntata di ieri sera è stato mandato in onda il video della violenta lite tra l'attore siciliano - squalificato dal reality - e Arthur Dainese. "Le immagini sono inequivocabili" ha detto Vladimir Luxuria, aggiungendo: "È chiaro che nella convivenza tra persone, in un contesto di privazione come quello dell'Isola, possono nascere dei contrasti e delle differenze di vedute. Ma nulla può giustificare che si può arrivare a tale violenza verbale e di minaccia fisica".

La conduttrice ha concluso dicendo di voler chiudere una volta per tutte la questione, prima però si è rivolta direttamente a Benigno: "So che mi stai guardando. Tu sai quanto ci tenevo alla tua presenza, sai quanto ero stata presa dalla storia della tua infanzia. Te l'ho detto che l'Isola aveva bisogno di te. Tu in questi giorni mi hai presa in giro sui social, invece io voglio farti una raccomandazione da amica. Cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività. Farà bene a te, ma farà bene anche alla tua carriera. Auguri sinceri, Francesco".

Benigno ha replicato su Facebook, dove da giorni si sfoga contro Luxuria e la produzione del reality. In merito alle immagini trasmesse, l'attore ha tuonato: "Come vi avevo anticipato il video mandato in onda è pari pari a come ve l'avevo descritto da due settimane. Come potete vedere grazie a Benigno, che è stato provocato con una mano davanti il viso per ben due volte e due spinte, e il famoso legnetto mai usato, loro adesso hanno avuto qualche articolo comprato ovviamente, con scritto titoloni contro ci me. Poi leggi i commenti e quasi tutti sono a favore mio - ha proseguito - Quindi è inutile che ci provate. Ringraziatemi per l'ennesima volta. Grazie a Benigno qualche giornaletto riparla di voi e dell'Isola". L'ex naufrago continua a dirsi vittima di quanto accaduto e sui social, in effetti, non sono pochi quelli che si schierano dalla sua parte dopo aver visto il video. "La mano davanti alla faccia non l'ha messa lui" si legge, "Arthur lo ha provocato apposta", "certo se quello era il bastone per picchiarlo...", e ancora in tanti sostengono che l'espulsione, per quanto giusta, doveva riguardare anche Dainese.