Isola, caso Benigno: "Si è incatenato in hotel, non vuole tornare in Italia"

Francesco Benigno non ci sta. La sua esclusione dall'Isola dei Famosi non gli va giù e anzi su Instagram ha spiegato di essere stato buttato fuori senza motivo, che non è vero che la lite avuta con un naufrago era stata così grave da farlo espellere. Ad aggiungere nuovi dettagli è stato Alessandro Rosica, conosciuto come l'Investigatore social. I due si sono parlati per circa 30 minuti e l'ex naufrago ha spiegato di non voler lasciare l'hotel dov'è stato portato dalla produzione.

"Ci siamo fatti mezzora fra chiamate e videochiamate, mi ha semplicemente detto che c’è stato un diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso ma non così pesante come quello avuto con Peppe - ha spiegato Rosica -. Lui è allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato e promesso. Ci sono già gli avvocati di mezzo. Lui vuole solo il diritto di replica. Dice: 'Che sono talmente aggressivo che non mi date un diritto di replica?'".

"Non se ne vuole andare, vogliono fargli pagare una penale"

"Attualmente è stato portato con l’inganno nel resort - ha raccontato ancora Rosica .e attualmente è lì blindato e non se ne vuole andare. Ha perso l’aereo per l’Italia pagato da L’Isola dei Famosi, dice che è ingiusto, che ha firmato dei contratti che deve rispettare. Si è incatenato nella stanza e non se ne vuole andare. Lui è inca nero. Mi dice ‘Ale, addirittura mi vogliono far pagare una penale! Sono pronto a metterci la faccia!‘”.

L'investigatore social afferma di credergli, anche se sa bene che il suo carattere "è fumantino come i personaggi dei suoi film", ma poi aggiunge che stando a quanto racconta Benigno la litigata con Artus sarebbe stata "niente di più e niente di meno di una semplice litigata da reality".

“Mi stanno minacciando da ieri sera dicendomi che devo prendere un volo oggi per tornare in Italia. Contro la mia volontà. Mi hanno detto che se non prendo un volo oggi loro non mi pagano più il biglietto di ritorno né l’albergo. Mi stanno minacciando continuamente", ha dichiarato l'ex concorrente.