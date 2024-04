Chi è Alvina Verecondi Scortecci dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, famiglia, fidanzato, Instagram

Dal lusso e dalle comodità di splendide dimore alle ardue sfide de "L'isola dei famosi": la partecipazione della contessa Alvina Verecondi Scortecci alla diciottesima edizione del reality di Canale 5 desta non poca curiosità. La famiglia e il fidanzato, le attività e i social network, fino ad una parentela alquanto curiosa: cosa sappiamo di Alvina Verecondi Scortecci? Conosciamola meglio.

Chi è Alvina Verecondi Scortecci

Alvina Verecondi Scortecci è nata nel 1989 a Colle Umberto, in Veneto, figlia di genitori dalle origini e dalle tradizioni aristocratiche. La madre, Azzolina degli Azzoni Avogadro, proviene da una nobile famiglia di Treviso, mentre il padre, Alvin Verecondi Scortecci, sembra avere un passato meno legato all'aristocrazia. Il background familiare ha, per forza di cose, formato la sua personalità e il suo percorso di vita.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Padova, Alvina ha trascorso un periodo a New York, dove ha arricchito la sua esperienza e il suo bagaglio culturale: un'esperienza che sembra farla emergere come una donna cosmopolita, aperta alle sfide e alle opportunità che il mondo ha da offrire.

Alvina Verecondi Scortecci gestisce, insieme alla madre, Villa Verecondi Scortecci. La trasformazione di questa dimora in una struttura ricettiva di prestigio combina le nobili origini e le tradizioni familiari con una proposta di imprenditorialità moderna.

Dall'8 aprile nel 2024 la contessa sfoggia la sua vena più avventurosa: la vediamo infatti su Canale 5 come concorrente de "L'Isola dei famosi". Nella prima puntata del reality è introdotta come concorrente non Vip - insieme a Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Khady Gueye - pronta a condividere la spiaggia dell'Honduras con personalità televisive già affermate.

Questa avventura televisiva ha anche portato alla ribalta dettagli della sua vita privata, come la presunta relazione con un uomo di nome Gigi, di cui condivide regolarmente foto sui social media. Alvina Verecondi Scortecci ha un profilo ufficiale dove è seguita da oltre 3500 follower. Tra i temi ricorrenti delle foto condivise, troviamo i viaggi, le feste e gli scatti condivisi con i suoi cari.

Un aspetto particolarmente interessante della sua famiglia è il legame con Costantino Della Gherardesca, il suo fratellastro da parte di padre (il conduttore di "Pechino Express" porta il solo cognome della madre). Da notare che in occasione della sua presentazione a "L'isola dei famosi", non è stato fatto alcun riferimento a questa parentela: non sappiamo, ad ogni modo, se i due abbiano o meno buoni rapporti. Alvina ha inoltre un fratello e una sorella, Lorenzo e Vera, generalmente ricorrenti nelle sue biografie.

