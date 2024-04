Chi è Dario Maltese, opinionista dell'Isola: età, moglie, figli, Tg5, Instagram

Una new entry a tutti gli effetti. Dario Maltese non solo 'sbarca' per la prima volta all'Isola dei Famosi, ma per lui questo è un esordio televisivo a 360 gradi, in un nuovo ruolo. Giornalista, volto del Tg5, non aveva mai partecipato come opinionista in un reality. Sarà lui, insieme a Sonia Bruganelli, ad affiancare Vladimir Luxuria in questa avventura su Canale 5.

Dario Maltese è nato a Erice, in Sicilia, il 13 febbraio 1977. Ha 47 anni ed è del segno zodiacale dell'Acquario. Si trasferisce a Roma per frequentare Scienze Politiche e dopo la laurea entra subito a Mediaset.

Giovanissimo inizia a lavorare come giornalista nelle redazioni online di Mediaset e Tgcom, per poi esordire come inviato per alcuni tg del Biscione. Nel 2002 entra a TgFin e si occupa di economia e finanza, l'anno dopo Maltese vince il Premio Ischia Internazionale come miglior giornalista under 35 tra le testate online. Nel 2006 entra a far parte della redazione del Tg5, prima come inviato - occupandosi di politica e di esteri - poi come conduttore. Parte dall'edizione notturna, poi passa a quella delle 13 fino ad arrivare al tg delle 20. Oggi è uno dei volti più amati e autorevoli del telegiornali di Canale 5.

Dario Maltese è riservatissimo sulla sua vita privata e non si sa nulla di lui a telecamere spente. Non è noto se abbia una compagna né dei figli, anche sui social condivide solo il suo lavoro o al massimo qualcosa del dietro le quinte. Questa nuova parentesi televisiva potrebbe dunque far conoscere il suo lato più intimo.

Giornalista, Inviato e Conduttore TG5. Questa la bio di Dario Maltese sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 22 mila follower. I post sono tutti dedicati al suo lavoro e all'attualità, con news e foto dei principali protagonisti della cronaca e della politica. Della sua vita privata nulla, ma scorrendo si intuiscono alcune delle sue più grandi passioni: lo sport e il cinema, ma anche la musica e più in generale il mondo dello spettacolo, di cui adesso è entrato a far parte.