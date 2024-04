Chi è Edoardo Franco: età, lavoro, Masterchef, fidanzata, Isola dei Famosi

Edoardo Franco all'Isola dei Famosi 2024. Lo chef è noto per aver partecipato e vinto l'edizione di Masterchef 12 e ora è pronto a mettersi alla prova con un'esperienza ben diversa da quella già affrontata in tv. "Ho deciso di partecipare per testare uno stile di vita completamente lontano dal mio" dice nel video di presentazione ufficiale e, in attesa di vedere come se la caverà, scopriamo tutto ciò che si sa di lui.

Chi è Edoardo Franco

Edoardo Franco ha 28 anni, un diploma alberghiero ed è originario di Varese dove ancora oggi vivono i suoi genitori e la sorella. Da lì anni fa partì insieme alla fidanzata per trasferirsi a Edimburgo dove ha lavorato come rider presso un servizio di delivery. Nel tempo le cose non sono girate per il verso giusto e, conclusa la sua love story, dopo alcuni inconvenienti in ambito lavorativo ha deciso di fare ritorno in Italia. La cucina è sempre stata la sua grande passione, approfondita cominciando a leggere molto e a cimentarsi con tante ricette.

Con il suo look anni '80, le camicie colorate e un'innata simpatia, Edoardo Franco si è aggiudicato la vittoria della 12esima edizione di Masterchef Italia, ma ha anche conquistato il pubblico con il suo modo di fare e di raccontarsi. Dopo il programma tv lo chef ha scritto il libro "Daje! La mia cucina senza confini" (Baldini + Castoldi) che, oltre a contenere ricette, racconta come nasce la sua idea di cucina e racchiude le suggestioni raccolte durante i suoi soggiorni all'estero. Oltre alla cucina lo chef ha la passione per la musica e per hobby si diletta a produrla sotto lo pseudonimo di Franco Carisma. Al momento risulta single. Il suo profilo Instagram è seguito da 196mila follower.