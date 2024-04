Chi è Edoardo Stoppa dell'Isola: età, moglie Juliana Moreira, figli, Striscia la notizia

Per molti anni volto ricorrente di "Striscia la notizia", con i suoi servizi votati a denunciare i maltrattamenti subiti dagli animali, Edoardo Stoppa si appresta a sbarcare in Honduras e vestire gli abiti di concorrente de "L'isola dei famosi 2024", in partenza l'8 aprile su Canale 5. Dal matrimonio con Juliana Moreira ai figli, dalla tv ai social: leggiamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa è nato a Milano il 20 novembre 1969. Molto legato alla sua famiglia, ha due fratelli di nome Manuela e Piergiorgio Laureato in psicologia all'Università di Padova, Stoppa ha sempre dimostrato un forte interesse per il benessere degli animali. Nel corso degli anni ha inoltre praticato numerosi sport, tra cui il paracadutismo, lo snowboard e le arti marziali; ma ha anche studiato recitazione con Lino Damiani, aprendo la strada alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

La carriera di Stoppa in televisione ha preso il via nei primi anni '90, quando ha iniziato a lavorare per varie reti televisive, tra cui Match Music e LA7, conducendo programmi come "Prima del processo" e "Call Game". Il suo passaggio a Mediaset lo ha portato alla ribalta nazionale, in popolari programmi come "Scherzi a Parte" e "Village". Ma è stato il suo ruolo di inviato in "Striscia la Notizia" a conferirgli la fama presso il grande pubblico. Per dodici anni, dal 2008 al 2020, Stoppa si è dedicato anima e corpo a denunciare maltrattamenti animali e a difendere il loro benessere, guadagnandosi il soprannome affettuoso di "fratello degli animali". Le sue inchieste hanno portato alla luce numerosi casi di abusi e sfruttamento, contribuendo a sensibilizzare l'opinione pubblica e a portare i responsabili alla giustizia.

Oltre al suo impegno televisivo, Stoppa ha anche scritto libri dedicati alla salvaguardia degli animali, tra cui "Per fortuna che ci sei" e "Quattro zampe e un amore", che hanno ottenuto un notevole successo di critica e pubblico.

Nel 2020 il conduttore ha deciso di intraprendere una nuova avventura, lasciando "Striscia la Notizia" per unirsi al programma "Ogni Mattina", su Tv8, continuando così, come inviato, il suo impegno a favore degli animali e dell'ambiente.

Edoardo Stoppa è sposato dal novembre del 2017 - e dopo dieci anni di fidanzamento - con la showgirl brasiliana Juliana Moreira, con la quale ha due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. Juliana è nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, avendo lavorato in programmi televisivi e pubblicità. La felicità della loro unione è testimoniata da apparizioni pubbliche e dai loro dolci scatti su Instagram. Lua Sophie è nata il 23 ottobre 2013, mentre Sol Gabriel è venuto al mondo il 10 dicembre 2015. I loro figli sono stati una fonte di gioia per la coppia, che si impegna a educarli nel rispetto per il prossimo, per gli animali e per l'ambiente.

Edoardo Stoppa si cimenta, dall'8 aprile 2024, una nuova grande avventura: è infatti uno dei concorrenti della diciottesima edizione de "L'isola dei famosi". Un'esperienza affascinante che ci farà senz'altro scoprire nuovi aspetti di quello che per molti resta il "fratello degli animali".

