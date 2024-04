Chi è Francesca Bergesio: età, padre senatore, fidanzato, Miss Italia, Isola dei Famosi

Francesca Bergesio è tra i 18 concorrenti dell'edizione dell'Isola dei Famosi in partenza lunedì 8 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. "Ho 19 anni e partecipo perché voglio mostrarmi senza filtri per come sono" dice la ragazza, Miss Italia in carica eletta lo scorso novembre, nel video di presentazione pubblicato sui social prima della partenza. E in attesa di scoprirla nel corso di questa esperienza, scopriamo un po' cosa sappiamo di lei.

Chi è Francesca Bergesio

Francesco Bergesio è nata a Bra, in provincia di Cuneo, ed è la figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Francesca si è diplomata al liceo classico europeo e sogna di diventare medico. Ha vissuto cinque anni in un convitto e ha una grande passione per la recitazione. Si descrive come una ragazza pacata, riservata, molto determinata e con una grande passione per il calcio, della Juventus, in particolare.

Quando lo scorso 11 novembre Francesca è stata eletta Miss Italia 2023 al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme, il padre ha voluto smontare ogni polemica che in qualche modo rimandavano al suo ruolo politico: "Non capisco le polemiche, sono critiche sterili, perché in queste cose c'è sempre chi la vede in un modo e chi in un altro, ma devo ricordare a tutti che questo era un concorso, non certo una nomina", ha dichiarato Giorgio Maria Bergesio: "Sono quasi certo che continuerà l'università, a studiare medicina. Certo, ora si potrebbero aprire nuove prospettive e sarà lei a decidere... Giovanni Paolo II diceva 'prendete la vostra vita in mano e fatene un capolavoro', è questo il mio augurio".

Quanto all'amore, Francesca Bergesio risulta ufficialmente single, anche se in un'intervista rilasciata qualche mese fa a Cuneo Dice, è rimasta piuttosto vaga sul tema, ammettendo però di essere "gelosissima (...) Altro che like, guardo anche i nuovi followers del mio fidanzato", ha ammesso. Ipotetico, appunto, perché sulla sua attuale esistenza "non ha confermato né smentito". Al momento il suo profilo Instagram conta oltre 28mila follower.