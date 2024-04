Chi è Greta Zuccarello dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, fidanzato, Instagram

Da Treviso a New York, e poi nuovamente a Milano: già ricca di esperienze in giro per il mondo, la vita della ballerina e modella Greta Zuccarello si ferma adesso in Honduras, luogo di ambientazione de "L'isola dei famosi 2024", reality di Canale 5 in partenza l'8 aprile. Ma cosa sappiamo della giovane naufraga? Tra vita privata e professionale, conosciamola meglio.

Chi è Greta Zuccarello

Greta Zuccarello è nata nel 1996 a Treviso. Fin da giovane, ha manifestato una passione innata per la danza, esibendosi con successo sui palcoscenici locali e attirando l'attenzione di talent scout internazionali. La svolta nella sua giovane carriera è arrivata all'età di 16 anni, quando è stata ammessa alla rinomata San Francisco Ballet School, un traguardo che ha segnato l'inizio del suo percorso verso il successo nel mondo della danza professionale.

Negli Stati Uniti, Greta ha affrontato con determinazione le varie fasi della formazione professionale, ottenendo risultati ragguardevoli e diventando una ballerina sempre più richiesta. Eppure, nonostante il successo ottenuto all'estero, il richiamo delle sue radici italiane è stato forte e ha deciso di tornare in patria per esaudire il suo sogno di esibirsi sui rinomati teatri italiani.

La sua carriera ha preso una svolta inaspettata quando ha preso parte ad alcuni show televisivi: Greta ha catturato l'attenzione del pubblico italiano partecipando, come elemento dei corpi di ballo, a programmi di grande successo come "Tale e Quale Show" "Ciao Darwin" e "The Voice Kids".

Nel 2017, ha ottenuto un importante riconoscimento nel campo della moda diventando il volto della rinomata marca di lingerie Victoria's Secret, confermando la sua posizione di rilievo nel mondo dello spettacolo; nel 2019, invece ha preso parte allo spot pubblicitario di Yamamay, celebre marchio di intimo italiano.

Nel tempo Greta Zuccarello ha mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. L'unica relazione conosciuta al pubblico è quella avuta con Luca Dotto, il celebre campione di nuoto, classe 1990. I due hanno iniziato a frequentarsi durante l'estate del 2019, ma hanno poi deciso di prendere strade separate tra il 2021 e il 2022.

Nel 2024, il pubblico ha avuto l'opportunità di conoscere più da vicino Greta Zuccarello, grazie alla sua partecipazione alla nuova edizione de "L'isola dei famosi", una esperienza che ha mtte alla prova le sue abilità e il suo spirito avventuroso.

Greta Zuccarello ha un profilo ufficiale di Instagram, dove condivide esperienze di vita privata e professionale. Ad essere esaltata è comunque tutta la sua bellezza, catturata nelle molte foto condivise con i suoi follower.

