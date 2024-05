Chi è Karina Sapsai dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, fidanzato, vita privata, Instagram

Lunedì 13 maggio, nel corso dell'ottava puntata della diciottesima edizione de "L'isola dei famosi" sono entrati in scena tre nuovi concorrenti. In questo spazio ci occupiamo di Karina Sapsai, la meno celebre del lotto. Nata in Russia ma da anni residente in Italia, è attiva nel mondo della moda e dello spettacolo. Ma cosa altro sappiamo di lei? Dal lavoro alla sfera privata: conosciamola meglio.

Chi è Karina Sapsai

Karina Sapsai è una modella e influencer, nata 34 anni fa a Vladivostok, una città situata nell’estremo oriente della Russia. Madre russa e un padre ucraino, cresce in un ambiente ricco di diversità culturale e sin da bambina sviluppa una passione per il teatro e il cinema, sogni che la accompagnano fino all'età adulta. La sua carriera nel mondo dello spettacolo prende il via quando, a 18 anni, partecipa a un concorso di bellezza nella sua città natale.

Dopo il concorso,la giovane diventa il volto di un programma televisivo per ragazzi in Russia e attira l'attenzione di talent scout del settore della moda, che le offrono un contratto con un'importante agenzia internazionale. Da qui la sua carriera come modella decolla: sfila per marchi di alta moda come Versace, Valentino, Roberto Cavalli, Gucci e altri, lavorando in paesi come il Giappone, la Cina, e la Francia. Parallelamente, non rinuncia agli studi e consegue una laurea in Ingegneria biotecnologica e Scienze dell'alimentazione.

Karina Sapsai ha inoltre continuato a coltivare le sue passioni per la recitazione e la danza. Nel 2023, ha recitato in una sitcom intitolata "Contromano", disponibile sulla piattaforma Hibe, e ha partecipato a piccoli spettacoli teatrali. Oltre alla moda e alla televisione, Karina è anche una nota influencer: sul suo profilo Instagram, dove conta quasi 40.000 follower, condivide momenti della sua vita professionale e personale, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Amante dello yoga e del fitness, è una fervente sostenitrice di una corretta alimentazione e pratica regolarmente yoga per mantenere l'equilibrio tra corpo e mente.

Da qualche anno, Karina Sapsai vive a Milano, la capitale italiana della moda, dove continua a lavorare con noti brand come Wella, L’Oreal e Pin-Up Stars. La sua vita privata è però avvolta nel mistero: non si sa molto sulla sua situazione sentimentale, anche se pare sia single. Persona riservata, preferisce mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori, condividendo solo scatti professionali o di viaggi.

Nel 2024, Karina Sapsai partecipa come concorrente al reality show italiano "L'Isola dei Famosi", condotto da Vladimir Luxuria. Entra a far parte del cast durante l'ottava puntata, insieme ad altri due nuovi concorrenti, la modella Linda Morselli e il comico Dario Cassini. La sua partecipazione al reality rappresenta un'occasione per farsi conoscere meglio dal pubblico italiano e per mostrare lati inediti della sua personalità.

