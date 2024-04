Chi è Khady Gueye dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, fidanzato, Instagram

Senegalese di nascita ma italiana d'adozione, la bella Khady Gueye è una modella che, a partire dall'8 aprile 2024, si affaccia sulla vasta platea di Canale 5, concorrente della diciottesima edizione de "L'isola dei famosi". Ma cosa sappiamo di Khady Gueye? Dalla famiglia alle passerelle, dalla sfera sentimentale ai social: leggiamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Khady Gueye

Khady Gueye è una modella italiana. Nata il 29 marzo 1997 in Senegal, giunge in Italia quando ha soltanto 6 anni, quando, insieme alla madre e a uno dei suoi fratelli minori, si unisce al padre che già da tempo lavorava nel Bel Paese. Già in giovane età, Khady attira l'attenzione per la sua eccezionale bellezza, tanto da essere notata da un talent scout mentre cammina per strada. Il padre è però inizialmente dubbioso e decide di porre un freno alla sua carriera da modella affinché si concentri sugli studi.

Dopo aver conseguito il diploma presso l'istituto tecnico per il turismo, la giovane decide di tornare a perseguire la sua passione nel mondo della moda, a partire dall'età di 22 anni. La sua avvenenza la porta a Milano, dove riesce a mantenersi da sola grazie al suo lavoro come modella. Nel 2021, Khady Gueye fa il suo debutto in televisione partecipando al programma "Ex on the Beach 3", dove ha l'opportunità di confrontarsi con il suo ex fidanzato Dario.

Da cittadina italiana, il suo trampolino di lancio arriva nel 2023, quando viene eletta Miss Italiana, un traguardo che la consacra definitivamente nel mondo della moda. L'anno successivo, a partire dall'8 aprile nel 2024, si avventura in una nuova sfida e partecipa a "L'Isola dei famosi", dove può mettere alla prova il suo spirito avventuriero e la sua intraprendenza competitiva. Nella prima puntata è presentata come concorrente non Vip - insieme a Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Alvina Verecondi Scortecci - in competizione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Khady è stata oggetto di speculazioni riguardanti la sua vita sentimentale, in particolare per presunti flirt con celebre il cantante Irama. La modella ha però mantenuto una certa riservatezza su questo aspetto della sua vita e ha smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Spulciando i suoi social, non compaiono eventuali fidanzati e la sua situazione sentimentale è al momento ignota.

Con circa 118.000 follower su Instagram (@khady0397), Khady condivide con i suoi follower non solo scatti del suo lavoro di modella, ma anche momenti della sua vita quotidiana, sebbene mantenga comunque una certa discrezione riguardo alla sua sfera personale.

