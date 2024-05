Chi è Linda Morselli dell'Isola dei Famosi: età, fidanzato, ex Valentino Rossi, Instagram

A partire dall'importante relazione con Valentino Rossi, la modella Linda Morselli è più volte stata al centro della cronaca rosa. Lunedì 13 maggio, durante l'ottava puntata della diciottesima edizione de "L'isola dei famosi", la donna è stata una delle tre new entry in gara. L'occasione ci permette di percorrere la sfera pubblica e privata di Linda Morselli.

Chi è Linda Morselli

Linda Morselli nasce il 15 novembre 1988 a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, e trascorre la sua infanzia a Limbiate, un piccolo paese nella stessa provincia. Dopo essersi diplomata come perito grafico presso gli istituti professionali, inizia la sua carriera nel mondo della moda, un percorso che l'avrebbe portata a diventare una figura nota e rispettata nel settore. La sua avventura professionale inizia nel 2006, con l'elezione di Miss Lombardia, che la porta tra le 30 finaliste di Miss Italia, dove vince il titolo di Miss Eleganza. Da quel momento, lavora per numerosi marchi di moda di rilievo e posa per servizi fotografici, editoriali, copertine e spot pubblicitari, collaborando con fotografi di fama internazionale. Appare, inoltre, nei videoclip "French Kiss" dei Riaffiora nel 2009 e "Quello che dai" di Marco Carta nel 2010.

La sua vita sentimentale attira molto l'attenzione dei media. Linda ha avuto infatti una relazione con il grande pilota di MotoGP Valentino Rossi, iniziata ufficialmente nel 2011 dopo essersi conosciuti nel 2008 durante una gara dove Linda lavorava come "ombrellina". La loro storia d'amore è stata molto seguita dai fan, soprattutto quando sembrava che i due fossero prossimi al matrimonio. Nonostante ciò, la relazione si è conclusa nel 2016, a causa di divergenze su questioni personali e professionali. Durante questo periodo, Linda ha subito un incidente al ranch di Tavullia di Valentino Rossi, che ha richiesto un delicato intervento chirurgico al braccio.

Dopo la fine della relazione con Rossi, Linda ha iniziato una nuova storia d'amore con Fernando Alonso, celebre pilota di Formula 1. La loro relazione, durata dal 2016 al 2021, è stata anch'essa sotto i riflettori. Nel 2017, Linda ha lavorato per il marchio Kimoa, una linea di abbigliamento di proprietà del pilota. Dopo la fine della storia con Alonso, nel 2021, Linda ha iniziato a frequentare Benjamin Alfonso, un attore e scrittore argentino.

La carriera televisiva di Linda Morselli ha visto una svolta significativa nel 2018, quando ha partecipato al reality show "Pechino Express 7 - Avventura in Africa" su Rai 2, insieme alla sua migliore amica Rachele Fogar, figlia di Ambrogio Fogar. Il duo, chiamato "Le mannequin", si è classificato al terzo posto. Sempre nel 2018, ha preso parte al White Party di Atelier Emé con Fogar. Nel 2019, ha partecipato a un episodio del programma televisivo "Drive Up" su Italia 1. Nel 2020, Linda e Rachele sono apparse anche nel programma "Casa Marcello", condotto da Marcello Cirillo e distribuito in streaming su YouTube.

La carriera cinematografica di Linda Morselli è iniziata nel 2020 con un piccolo ruolo nel film spagnolo "El practicante" diretto da Carles Torras, seguito nel 2021 dalla partecipazione al film italiano "Rido perché ti amo" di Paolo Ruffini. Nel 2022, Linda e Rachele hanno partecipato al The Island Festival a Pantelleria, un evento che ha offerto numerose esperienze incentrate sulla musica, la natura e il benessere.

Nel 2024, Linda Morselli partecipa come concorrente al reality show italiano "L'Isola dei Famosi", condotto da Vladimir Luxuria. Entra a far parte del cast durante l'ottava puntata, insieme ad altri due nuovi concorrenti, l'attore e comico Dario Cassini e la modella Karina Sapsai.

Oltre a tenersi in forma praticando tanta attività fisica, Linda è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide i suoi viaggi, il suo stile di vita e le sue esperienze professionali. Attualmente, il suo profilo Instagram vanta oltre 224 mila follower.

Stasera e domani in TV