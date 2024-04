Chi è Maitè Yanes dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, fidanzato, film, Instagram

Di origini cubane ma spagnola di nascita, Maitè Yanes è una giovane donna che ha già avuto modo di confrontarsi con svariate discipline artistiche. Versatile e piuttosto riservata, è tra le concorrenti de "L'isola dei famosi 2024", reality che debutta su canale 5 lunedì 8 aprile, in prima serata. Ma cosa sappiamo della Yanes? La famiglia e le esperienze professionali, la vita privata e i social: conosciamola meglio.

Chi è Maitè Yanes

Maitè Yanes è attiva nei campi della moda, della danza e della recitazione. Nata a Madrid da genitori cubani, ha intrapreso il suo percorso artistico sin da giovane, calandosi nel mondo della danza e perfezionandosi presso il rinomato Broadway Dance Center di New York. La sua passione e dedizione per la disciplina 'hanno portata a calcare le scene di famosi musical come "Grease", "Flashdance" e "The Beatles", sia in Spagna che in Italia, dove ha avuto modo di esibirsi anche per artisti di fama internazionale come Aluna George e Skin.

Oltre alla sua carriera nella danza, Maitè Yanes ha conquistato la scena della moda, sfilando sulle passerelle di Madrid, Milano e New York e collaborando con prestigiosi fotografi e marchi di moda di fama mondiale. La sua bellezza naturale, con un'altezza di 180 cm e misure perfette (83-62-93), l'ha resa una presenza richiesta e ovviamente ammirata.

Ma non è tutto: la Yanes ha avuto modo di cimentarsi con la recitazione. Ha infatti esordito sul grande schermo nel 2022 nella commedia "Il sesso degli angeli", diretto da Leonardo Pieraccioni e interpretato da un cast che comprende, oltre al regista toscano, Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. In questo film Maitè ha interpretato il ruolo di Bella, una prostituta.

Oltre alle carriere nella danza, nella moda e nella recitazione, Maitè Yanes si è dilettata anche in campo musicale, con particolare predilezione per il freestyle. Nonostante la sua visibilità, l'attrice è una persona estremamente riservata riguardo alla sua vita privata. Mantenendo il suo profilo Instagram privato e non rendendo pubbliche informazioni sulla sua età o sulla sua vita sentimentale, alla vigilia de "L'isola dei famosi 2024", in partenza l'8 aprile su Canale 5, si presenta come una delle concorrenti da scoprire del celebre reality show.

