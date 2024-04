Chi è Marina Suma: età, lavoro, compagno, film, Instagram, Isola dei famosi

Proveniente dal successo critico di "Le occasioni di Rosa", la giovane Marina Suma raggiunse negli anni '80 il successo popolare grazie al suo ruolo in "Sapore di mare" dei Vanzina. Da quel momento è stata molto attiva al cinema, al teatro e in televisione. Ed è proprio sul piccolo schermo che fa adesso il suo gran ritorno, ma non come attrice: è, infatti, tra le concorrenti dell'edizione 2024 del reality "L'isola dei famosi", in onda da lunedì 8 aprile su Canale 5. Ripercorriamo in questo spazio la sua vita, tra pubblico e privato.

Età, origini, debutto

Marina Suma è un'attrice italiana nata a Napoli il 4 novembre 1959. Cresciuta nel quartiere del Vomero, ha radici sia siciliane, grazie al padre originario di Avola, sia napoletane, da parte della madre. Il suo percorso artistico è iniziato con i primi passi nel mondo della moda, ma ben presto ha virato verso il cinema, debuttando sul grande schermo nel 1981 con il film "Le occasioni di Rosa", diretto da Salvatore Piscicelli. Questo esordio le ha valso numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso David di Donatello e il Nastro d'Argento come miglior attrice esordiente.

Il successo e i film

Ma il grande successo popolare è arrivato nel 1983 con il film "Sapore di Mare" di Carlo Vanzina, che l'ha consacrata come una delle icone femminili della commedia italiana degli anni '80. Da allora, ha continuato a calcare le scene del cinema italiano, distinguendosi in ruoli sia comici che drammatici. Tra i suoi lavori più celebri ci sono "Dio li fa e poi li Accoppia" accanto a Johnny Dorelli, "Sing Sing" con Adriano Celentano, "Cuori nella Tormenta" con Carlo Verdone e Lello Arena, e "Un Ragazzo e una ragazza" con Jerry Calà.

Ha poi recitato in molti altri film come "Una Donna da Scoprire" di Riccardo Sesani e "Caramelle da uno Sconosciuto" di Franco Ferrini, mostrando una profonda padronanza del suo mestiere. Non solo cinema, ma anche teatro: nel 1992 ha fatto il suo debutto teatrale e ha continuato a calcare i palcoscenici italiani.

La televisione e L'isola dei famosi

La sua carriera non si è limitata al solo mondo dello spettacolo. Marina Suma è stata anche protagonista di importanti eventi come sfilate di moda e ha preso parte a programmi televisivi di successo. Nel 2005, ad esempio, è stata concorrente nel reality game "Ritorno al Presente" condotto da Carlo Conti. Nel corso degli anni, Marina Suma ha continuato a ricevere riconoscimenti per il suo talento, tra cui la vittoria del premio Nike per il Teatro come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione in "Yerma" di Federico García Lorca.

Oltre alla sua carriera artistica, Marina Suma ha coltivato altre passioni, tra cui la creazione di gioielli e accessori in cartapesta, che nel periodo estivo vende a Salina (arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia), dove risiede.

A partire da lunedì 8 aprile 2024 Marina Suma si avventura in una esperienza per lei inedita: l'attrice è infatti una delle concorrenti del reality show "L'isola dei famosi", condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. In Honduras l'attrice si cimenta in una grande sfida, capace di farla conoscere meglio ai telespettatori; anche a quelli più giovani.

La vita privata e gli amori

Il suo debutto sul grande schermo avvenne grazie all'intervento del fidanzato dell'epoca, l'attore e regista Angelo Cannavacciuolo, che l'incoraggiò a partecipare nonostante le scene intense e la tematica del film. In anni recenti l'attrice ha svelato la verità sul gossip che la voleva, negli anni '80, fidanzata con Jerry Calà, rivelando che mentre stava attraversando una fase di separazione dal suo fidanzato Cannavacciuolo, che recitava nel medesimo film, "Un ragazzo e una ragazza", Calà la corteggiava in modo scherzoso ma lei non lo prendeva sul serio. Suma ha chiarito di non aver mai avuto una storia con Calà, ma solo un bacio, e ha sottolineato la superficialità delle voci che circolavano in quegli anni.

La vita sentimentale di Marina Suma è stata caratterizzata da una importante relazione con Claudio, suo compagno per oltre vent'anni. La loro storia d'amore ha affrontato una prova estrema quando l'uomo è stato colpito da una grave malattia. La Suma ha dedicato ogni istante a prendersi cura di Claudio, dimostrando un amore totale e incondizionato. Nonostante gli sforzi e le cure, purtroppo la malattia ha avuto il sopravvento, portando Claudio via da Marina nel 2021. La perdita ha lasciato un vuoto profondo nel cuore dell'attrice che ha poi successivamente affermato di non voler intraprendere, almeno per il momento, un'altra relazione amorosa.

I figli

A 43 anni l'attrice, delusa dalla sua esperienza sentimentale e desiderosa di avere un figlio, ha deciso di intraprendere da sola il percorso della fecondazione eterologa; il suo piano è stato ostacolato dalla Legge 40 sulla procreazione assistita, che ha reso l'eterologa illegale in Italia. La Suma ha continuato a sperare di diventare madre e ha incontrato Claudio, con il quale ha tentato di concepire naturalmente e tramite inseminazione artificiale, ma a causa di complicazioni legate alla sua salute, inclusa la scoperta di fibromi uterini, i tentativi sono stati infruttuosi.

Instagram

Marina Suma è molto attiva su Instagram. Mediante iò suo profilo personale vediamo la donna in tutte le sue sfaccettature, tra pubblico e privato, tra passato e presente.

Stasera e domani in TV