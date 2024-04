La vita privata di Matilde Brandi: età, compagno, figlie, Instagram, Isola

SHowgirl, attrice teatrale e conduttrice, Matilde Brandi ha attraversato un variegato ventaglio di esperienze professionali nel mondo dello spettacolo. Già concorrente, nel 2020, del "Grande Fratello Vip", dall'8 aprile 2024 la vediamo naufraga de "L'isola dei famosi", altro celebre reality di Canale 5. Per l'occasione facciamo una carrellata nelle esperienze di vita, professionali e private, della Brandi.

Chi è Matilde Brandi

Matilde Brandi è nata a Roma il 27 febbraio 1969 e vanta una carriera di showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale. Fin da giovane ha mostrato determinazione nel perseguire la sua passione per la danza, diplomandosi nel 1990 presso la Scuola del Balletto di Roma. Da lì, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo esordendo come ballerina nella trasmissione "Club 92", con Gigi Proietti. Il suo talento e la sua presenza carismatica l'hanno portata rapidamente alla ribalta, tanto che l'anno successivo ha ottenuto grande popolarità partecipando allo show di Rai 1 "Fantastico", condotto da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli.

Nei decenni successivi, Matilde ha poi consolidato la sua carriera televisiva con partecipazioni in programmi come "Buona Domenica", "Domenica In", "Scommettiamo che...?", e "Tale e Quale Show", dimostrando una buona versatalità.

Nel 2020, ha affrontato una nuova esperienza, partecipando al "Grande Fratello Vip", mostrando al pubblico un lato più intimo della sua personalità, ed uscendo dalla casa più spiata d'Italia al 36esimo giorno. Ma la sua esperienza con i reality di casa Mediaset non si esaurisce qui: a partire da lunedì 8 aprile 2024, la Brandi veste i panni di concorrente della diciottesima edizione de "L'isola dei famosi": un'altra grande, ambientata in Honduras.

La sua vita privata è stata oggetto di interesse mediatico quando nel 2002 ha avuto una relazione, breve ma molto intensa, con l'attore Paolo Calissano (poi tragicamente scomparso nel 2021). La showgirl è stata poi legata, a partire dal 2004, con il commercialista Marco Costantini. Dalla loro unione sono nate due figlie gemelle, Aurora e Sofia, nate nel 2006. L'armonia comincia a incrinarsi dopo la partecipazione della Brandi al "Grande Fratello Vip" e si conclude con una separazione, avvenuta dopo 17 anni di condivisione.

Nel 2021 Matilde Brandi ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, intraprendendo una relazione con Francesco Tafanelli, sales agent manager operante nel mondo della moda, di origine napoletana.

Matilde Brandi è attivissima sul suo profilo ufficiale di Instagram, con una ricchissima galleria di foto: in prima battuta spiccano i tanti scatti che esaltano il suo fascino ed eleganza; non mancano immagini inerenti alla sua attività professionale nè, qua e là, foto delle sue amate figlie.

