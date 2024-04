Chi è Peppe Di Napoli dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, moglie, figli, TikTok

Oltre all'annunciato gruppo di concorrenti Vip, l'edizione 2024 de "L'isola dei famosi", dall' 8 aprile su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria, introduce anche un pugno di concorrenti non famosi: spicca, tra loro, il pescivendolo partenopeo Peppe Di Napoli, già fenomeno di Tik Tok. Per l'occasione, leggiamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Peppe Di Napoli

Peppe Di Napoli è nato a Napoli nel 1973. Pescivendolo di professione, TikToker di successo e personaggio televisivo amato dal pubblico italiano, è cresciuto tra il profumo del mare e il lavoro nella pescheria di famiglia, Peppe ha ereditato la passione per il mare e i suoi frutti dai suoi genitori e dai suoi nonni, distinguendosi sul web per la sua simpatia e originalità nel mostrare i prodotti della sua attività.

La sua celebrità cresce rapidamente grazie ai video divertenti e genuini che condivide online, guadagnandosi l'affetto di migliaia di follower. La sua frase iconica "A cascat" diventa presto virale, mentre la sua pescheria diventa un punto di riferimento nel quartiere di Pianura, a Napoli.

Nel 2020, Peppe Di Napoli pubblica il suo primo libro, "La mia vita... a cascata", un concentrato di ricordi personali e ricette culinarie che conquistano il pubblico. La sua notorietà continua a crescere quando debutta in televisione, partecipando a programmi culinari come "La prova del cuoco" e conducendo il suo show, "Do you like pesce?", su Food Network, dove sfida cuochi stranieri a preparare piatti a base di pesce.

A partire dall'8 aprile 2024, Peppe Di Napoli accettare una nuova sfida: partecipare al reality show "L'Isola dei Famosi", condotto da Vladimir Luxuria e in onda su Canale 5. Imbarcandosi in questa avventura televisiva, si unisce al gruppo dei "non famosi", che, pronti a mettere alla prova le proprie capacità di sopravvivenza in Honduras. interagiscono con i concorrenti Vip.

Ma la vita di Peppe Di Napoli non è solo lavoro e televisione. Con la compagna Brunella, ha costruito una famiglia unita: dalla loro unione sono nati Aurora (nel 2003) e Alessandro (classe 2009). Nel 2020, la coppia si unisce in matrimonio, celebrando il loro amore in una bella cerimonia.

La strada verso il successo non è stata priva di ostacoli: nel 2022, la pescheria di Peppe Di Napoli è stata colpita da un ordigno che ha causato danni al locale. Nonostante le difficoltà, Peppe ha dimostrato forza e determinazione, riuscendosi a risollevare in tempi brevi.

Con oltre 300.000 followers su TikTok, Di Napoli è una presenza attiva su Instagram e Facebook, Peppe Di Napoli continua a conquistare il cuore del pubblico con la sua autenticità e passione per il mare e la cucina. Di Napoli ha un profilo ufficiale anche su Instagram dove condivide, innanzitutto, foto e brevi filmati realizzati nella sua pescheria; ma c'è spazio anche per qualche scatto che lo vedono in compagnia dei suoi cari.

