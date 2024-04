Chi è Samuel Peron: età, moglie figlio, Ballando, Instagram

Maestro di ballo fin dalla seconda edizione di "Ballando con le stelle" (2005), Samuel Peron è uno dei volti per antonomasia dello show di Rai 1, anche se le sue esperienze televisive sono molte più numerose. Sorprendentemente in gara a "L'isola dei famosi 2024", in onda dall'8 aprile su Canale 5, il ballerino si mette in gioco e si prepara a mostrare al grande pubblico aspetti meno noti del suo carattere. Per l'occasione ripercorriamo, in breve, la sua vita.

Chi è Samuel Peron

Samuel Peron è nato il 21 aprile 1982 a Marostica, in provincia di Vicenza, e ha iniziato a ballare fin dalla tenera età di quattro anni, manifestando sin da subito una passione smisurata per l'arte della danza.

Fin dai suoi primi passi nel mondo del ballo e dello spettacolo, ha dimostrato una determinazione e una dedizione straordinarie. Dopo aver completato il liceo artistico con specializzazione in design, ha proseguito i suoi studi presso l'Università degli Studi di Padova, laureandosi in Scienze Motorie all'Università telematica San Raffaele, nel 2015. Nonostante il percorso accademico, la sua vera passione è sempre stata la danza, che lo ha portato a intraprendere una carriera straordinaria nel mondo dello spettacolo.

Il suo esordio televisivo risale al lontano 1991, quando ha fatto parte del corpo di ballo di Cristina D'Avena nello spettacolo "Sabato al Circo". Da lì in poi, la sua carriera è decollata, accumulando successi e riconoscimenti in diverse competizioni di danza. Nel 2005, è entrato a far parte del cast della seconda edizione di "Ballando con le Stelle", diventando ben presto uno dei ballerini più amati e rispettati del programma. La sua presenza costante nello show lo ha reso un punto di riferimento per i concorrenti Vip e per il pubblico a casa; e vincendo l'edizione 2007 dello show, in coppia con l'attrice Maria Elena Vandone.

Peronha ha inoltre avuto successo in teatro, recitando in spettacoli come "La febbre del sabato sera" e "Tango d'amore". La sua versatilità è evidente anche nella sua partecipazione a programmi televisivi di diversi generi, da "Il Cantante Mascherato" a "Buongiorno Benessere". A partire da lunedì 8 aprile 2024 vediamo Samuel Peron in Honduras, in veste di concorrente della diciottesima edizione de "L'isola dei famosi", reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

Passando alla sua sfera privata, dal 2013 Samuel Peron è legato sentimentalmente alla modella Tania Bambaci. Nel 2022, la coppiasi è ampliata con l'arrivo del loro primo figlio, Leonardo, portando ancora più felicità nella loro vita.

Oltre alla sua carriera di ballerino e personaggio televisivo, segnaliamo che nel 2014 Peron ha pubblicato una raccolta di racconti intitolata "Senza Tempo".

Samuel Peron ha un profilo ufficiale di Instagram dove aggiorna i suoi fan circa i suoi impegni professionali; ma c'è ampio spazio anche per la sua amata famiglia, la compagna Tania e il piccolo Leonardo.

