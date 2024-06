Isola dei Famosi, chi è il secondo finalista. Bruganelli: "Se lo è meritato"

In alto il video con l'eliminazione

Domenica 2 giugno, su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Si tratta, nella fattispecie, della semifinale. Una puntata importante, durante la quale verranno decretati i finalisti. Infatti, già dall'inizio, sono partite le prove per rivelare pian piano il cast della finale del reality condotto da Vladimir Luxuria. Come? Con la primissima prova.

Chi è il secondo finalista

"Prima prova, appesi a un filo - dice Elenoire Casalegno -, come vedete i nostri naufraghi sono già su questa piattaforma sul mare. A un certo punto si metteranno in posizione e saliranno con i piedi sulla pedana tenendosi con le braccia dietro alla schiena a un manubrio che è legato a una corda. Al mio via questa corda si allungherà sempre di più facendo aumentare l'inclinazione dei nafraughi. Vincerà chi resisterà di più". Uno dopo l'altro, cadono tutti. L'unico che riesce a resistere più a lungo è Artur Dainese. Il modello ucraino, dunque, è il secondo finalista dell'edizione.

La reazione degli opinionisti

Il naufrago ringrazia tutti. A quel punto la conduttrice riprende la parola e invita l'opinionista Dario Maltese a esprimersi: “Ciao Artur, pensa.. ti faccio i complimenti perché le immagini delle prove parlano chiaro e quindi te lo sei meritato. Onore al merito”. Bruganelli aggiunge: “Ha vinto la prova e quindi se lo è meritato. Punto”. “Sonia mi vuole bene fin dall’inizio”, dice Artur ironicamente. Sonia replica: “Ma certo, come persona non lo conosco ma obiettivamente io avrei preferito che passasse Matilde”. Luxuria termina: “Questo più lo attacchiamo e più sopravvive, e chissà..”.