Chi è Sonny Olumati dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, fidanzata, Instagram

Nto in Italia da genitori nigeriani, Sonny Olumati sostiene da molti anni i diritti degli stranieri in Italia. Scrittura e impegno civile sono alla base della sua attività pubblica, ma chi è davvero Sonny Olumati? Dalle radici alla sfera sentimentale, dai social network fino alla partecipazione al reality di Canale 5 "L'isola dei famosi": scopriamo qualcosa in più su di lui.

Sonny Olumati è nato a Roma nel 1986 da genitori nigeriani; ed è stato cresciuto, dopo la separazione dei genitori, da sua madre e dalle suore. Attivista convinto, Olumati sostiene i diritti degli stranieri in Italia e collabora attivamente con Amref, un'organizzazione impegnata nel fornire supporto alle popolazioni africane.

La sua partecipazione all'associazione Italiani Senza Cittadinanza testimonia la sua battaglia per il riconoscimento dei diritti dei migranti. Inoltre, ha devoluto i proventi delle vendite dei suoi libri ad associazioni benefiche, dimostrando un impegno concreto verso le cause che abbraccia. Sonny Olumati ha pubblicato due libri: il fantasy "Il ragazzo leone e "Abisso", vicino ad atmosfere orrorifiche.

La carriera televisiva di Olumati comprende partecipazioni a programmi di Rai e Mediaset, con apparizioni e interventi in talk show e trasmissioni culturali. Dotato di un talento per la danza, ha lavorato come coreografo e ballerino in numerosi progetti televisivi e teatrali.

Nel 2024, Sonny Olumati ha fatto il suo ingresso nel cast de "L'Isola dei Famosi", entrando ufficialmente in competizione il 18 aprile, nel corso della quinta puntata stagionale. Il suo obiettivo, se dovesse vincere il reality, sarebbe quello di onorare sua madre, ripagandola per tutti i sacrifici fatti per lui.

Ad inizio 2018, durante una puntata del programma "M", condotto da Michele Santoro, in un dibattito riguardante le emergenze della città di Roma e la gestione della sindaca Virginia Raggi, Sonny Olumati ha posto una domanda incisiva sulla situazione della città, mettendo in discussione la capacità dell'amministrazione di gestire le criticità. La sua domanda, formulata in modo efficace e diretto, ha attirato l'attenzione dei telespettatori e ha messo in difficoltà la sindaca. Questa azione è costata all'attivista una serie di attacchi e insulti sui social media, provenienti da politici e sostenitori di Virginia Raggi. In particolare, sono stati ritrovati alcuni suoi selfie con personaggi politici di spicco, utilizzati per attaccarlo e screditarlo. Olumati ha reagito con fermezza, denunciando pubblicamente la campagna diffamatoria nei suoi confronti e ribadendo il suo diritto alla libertà di espressione.

Per quanto riguarda la vita sentimentale del concorrente, le informazioni sono piuttosto scarse. Non siamo a conoscenza della sua attuale situazione sentimentale, né abbiamo alcuna indicazione riguardo alla presenza di una fidanzata nel suo passato.

Possiamo seguire Sonny Olumati sia su Instagram che su Facebook. Qui, oltre a trovare contenuti vari, è possibile apprezzare numerosi video che evidenziano il suo impegno sociale e le sue attività.

