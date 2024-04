Isola: eliminato, frasi razziste, la verità su Benigno. Riassunto puntata 29 aprile

In alto il video con gli highlights della puntata

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2024 è andata in onda lunedì 29 aprile su Canale 5. Al timone sempre Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli come opinionisti, mentre Elenoire Casalegno è l'inviata in Honduras. La puntata è stata densa di fatti e dinamiche, anche molto diverse tra loro. Gioie, sorprese, dolori, nostalgie, nomination, leader, prove e chi più ne ha più ne metta. Ecco un riassunto per coloro che non hanno potuto la puntata.

Il chiarimento di Luxuria

La puntata inizia con la presentateice che ci tiene a fare un chiarimento: "Siamo arrivati alla sesta puntata dell’Isola dei famosi, finora sono stata protettiva e diplomatica. Questo è un nuovo ciclo, voglio chiamare questa puntata come la puntata dei chiarimento e faremo anche delle deroghe".

Chi ha rubato lo spray anti-mosquitos?

Spazio poi ai primi litigi della puntata. Oltre a quello di Pietro (contro tutti) ce n'è stato uno riguardo ai presunti spray anti-mosquitos rubati da qualcuno (forse Artur e Khady).

Joe si espone sulla questione bamboletta anti mosquitos: “Guarda, io sono qui e ogni cosa che faccio la faccio per tutti. Joe attacca: "Quando un leader – Artur – ruba qualcosa di altri concorrenti, dev’essere eliminato. Mi fa schifo questa roba. Tu sei una persona di basso livello e tu hai fatto questo con due contenitori anti mosquitos e questo mi fa veramente schifo”. Artur replica: “Mi fa ridere questo discorso, da leader a criminale è un attimo. Io non ho mai rubato. Io la prima settimana l’ho messo in borsa e l’ho detto. L’altro lo avevo con me perché Aras qualche giorno me lo aveva chiesto. Basta, tutto qua. Io non ho rubato niente a nessuno”. E il battibecco continua, senza un punto d'incontro.

La sorpresa di Juliana a Edoardo

Juliana Morerira è volata in Honduras per fare una sorpresa al suo Edoardo che, però, è messo di frone a una difficile scelta. Cibo o amore? Alla fine trova un giusto compromesso (incalzato in modo continuo e oppressivo dallo stesso programma). Nonostante il no di Juliana: "Pensa al riso", Edoardo Stoppa nuota e sta con lei qualche secondo. Insomma: il riso lo ha ottenuto e, anche se per pochissino, ha riabbracciato la sua Juliana. Solo a fine puntata scoprirà di poter condividere con lei una bella cena.

Luxuria mostra il video della rissa con Benigno protagonista

Inaspettatamente Vladimir Luxuria ha deciso di mostare le immagini del famoso episodio spregevole che ha portato alla eliminazione di Francesco Benigno dell'Isola. L'attore si è sempre difeso ma, effettivamente, dal video appare evidente il suo atteggiamento discutibile. Certo, se da quello potesse scaturire la squalifica, è tutto un altro paio di maniche. Di certo sa lo sarebbe potuto risparmiare.

Leader ed eliminato

Il leader della settimana è Edoardo Stoppa mentre ad essere eliminato definitivamente è stato Sonny.

Nomination

Ben due nomination a persona per questa puntata.

Greta nomina Valentina: “Certe cose poteva dirmele in maniera tranquilla e nel momento opportuno. Chiederò spiegazioni e vedremo” , poi Artur: “Non è un leader esemplare, l’ho sempre detto”

Artur nomina Greta: “Ho notato che non mi sembra una persona onesta” poi Samuel: “In tanti mi hanno detto che ha un tono di voce che impone di fare le cose”.

Edoardo Franco nomina Valentina: “Oggi abbiamo visto la sua metamorfosi ma non voglio sapere dove finirà. Non voglio saperlo.. sembra una bambina di quinta elementare” e poi Khady: “Pecca di recidiva. Cerca di nascondersi dietro al suo modo di fare dolce ma la trovo finta”.

Alvina nomina Rosanna: “Simpaticissima ma parla più di me e ci ho legato poco”. Poi nomina Marina: “Ci vado d’accordo ma la nomino perché vedo che sta ancora molto male con la schiena”.

Matilde nomina Khady: “Mi ha puntato il dito e non pensavo”, poi nomina Artur: “Le regole vanno rispettate. Per carità, ci siamo anche chiariti però quando si sbaglia bisogna punire”.

Joe nomina Khady: “Per me questo è un gioco serio e chi non si comporta bene deve pagare il prezzo”, e Valentina: “La stiamo perdendo”.

Aras nomina Khday ed Edoardo

Valentina nomina Rosanna e Daniele

Daniele nomina Greta: “Ricambio la nomination di settimane fa” e poi Joe: “I nostri rapporti sono migliorati però anche le frasi che ha detto su Artur sono forti”

Khady nomina Rosanna: “Usa frasi poco carine. Se non siete stupidi.. è la prima volta che mi capita. Continua imperterrita e questa cosa sta diventando antipatica. Sono insulti molto pesanti”; poi nomina Greta: “Spesso è sgradevole”. Quindi Luxuria domanda: “È un insulto razzista? Scusate, a me piace chiedere le cose”. La ragazza annuisce.

Luxuria chiede chiarimenti a Rosanna: “Non ho detto nulla.. perché?”. Poi le sue nomination:”Nomino Khady perché è sempre lì, tra cibo e spray, fa sempre… e poi non fa niente, non aiuta. E nomino Marina, a me dispiace però sull’Isola va ad alti e bassi con l’umore”.

Marina nomina Rosanna: “Mi ha urlato per una stupidaggine” e poi nomina Joe: “è una statua di sale”

Samuel nomina Marina: “è molto sofferente”, poi nomina Khady: “ha sbagliato di nuovo, il lupo perde il pelo ma non il vizio”

Considerata anche la scelta del leader, in nomination ci sono Khady, Artur, Rosanna e Marina. Il programma torna in onda lunedì 6 maggio.