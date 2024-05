Isola, puntata 19 maggio: eliminato e riassunto

Tra domenica 19 e lunedì 20 maggio si è tenuto un nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti. Elenoire Casalegno è l'inviata in Honduras. Cos'è accaduto? Quali le dinamiche che hanno movimentato la serata? Ecco un breve riassunto.

Vezzali cita il Duce

Mentre si stava tenendo il battibecco tra Matilde Brandi e Valentina Vezzali, a un certo punto la sportiva se n'è uscita con una frase utilizzata da Benito Mussolini: "Molti nemici, molto onore". Logicamente la citazione non è passata inosservata, tanto che Luxuria ha reagito e ha detto: "Ti prego..".

Tutti contro Valentina Vezzali

Una puntata davvero tosta per Valentina Vezzali. Non solo lo scivolone di richiamo fascista, ma anche molti dei naufraghi contro di lei. L'hanno accusata di essere permalosa, infantile, poco chiara. In particolare Greta e Matilde se la sono presa con Valentina Vezzali. Lei si è difesa: "Io sono abituata a lavorare in un gruppo pur avendo fatto uno sport individuale. La mia decisione di isolarmi dopo la puntata della settimana scorsa era dovuta al fatto che avevo bisogno di riflettere perché avevo avuto delle discussioni. Greta ha un carattere molto forte, è una prima donna e ha una visione della vita completamente diversa dalla mia.

Eliminato

Proprio lei, Valentina Vezzali, è stata l'eliminata della puntata.

Nomination

Edoardo Stoppa nomina Artur

Samuel nomina Artur

Edoardo Franco nomina Greta

Greta nomina Artur

Artur nomina Greta

Matilde nomina Linda

Dario nomina Edoardo Stoppa

Khady nomina Aras

Linda nomina Aras

Quindi Artur e Greta sono i più nominati. Oggi, inoltre, i gruppi vengono riuniti e dunque ci sarà un unico leader. In nomination – oltre ai già capitati Artur e Greta – c’è anche Aras, scelto dalla leader.

Leader

Le leader del gruppo (ormai intero) è Karina, che ha avuto la meglio su Alvina durante la prova del fuoco. Il prossimo appuntamento con l'Isola dei Famosi è previsto per la serata di mercoledì.