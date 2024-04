Isola, nominati e motivazioni: l'elenco

Sono trascorse le 24:30 del 23 aprile quando iniziano le nomination della quinta puntata dell'Isola dei Famosi. Chi sono i nominati? Chi rischia di essere eliminato? Ecco le nomination con le motivazioni.

Chi è stato nominato

Pietro nomina Alvina: "Invidio la sua superificialità".

Edoardo nomina Daniele: "Una persona che nel 2024 giudica una persona per il lavoro che fa, è molto triste".

Matilde nomina Daniele: "Ultimamente si è spento, dorme quasi sempre".

Joe nomina Daniele: "Ce l'ha con me e non so perché. Dice cose cattive e brutte, allora ciao".

Edoardo nomina Daniele: "Non ce la fa veramente più".

Khady nomina Samuel: "Diversi atteggiamenti nella settimana in cui è stato leader non mi sono piaciuti".

Samuel nomina Daniele: "Servono fatti, non parole. Ora l'Isola sta diventando davvero difficile".

Daniele nomina Edoardo: "Voglio buttare giù questo castello in cui viene proposta un'Isola diversa dalla mia".

Greta nomina Khday: "Continuo a pensare che sia una brava ragazza e che non avrebbe motivo di giocare slealmente. Ho provato a parlarle ma è molto permalosa".

Alvina nomina Edoardo di Masterchef: "Non lo conosco".

Valentina nomina Khady: "Ha mancato di rispetto al leader che stava cercando di far rispettare le regole".

Marina nomina Khady: "Non riesco a capirla".

Sonny nomina Joe: "Lui ha votato me e allora.."

Rosanna nomina Daniele: "Non ci ho molta confidenza".

In nomination ci sono dunque Pietro, Rosanna, Sonny (già nominati), Daniele, Khady (scelti dai compagni) e Joe (scelto dai leader). Chi verrà eliminato?