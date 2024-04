Chi è Valentina Vezzali: età, scherma, ex marito, figli, Instagram, Isola dei Famosi

Valentina Vezzali è una leggenda della storia dello sport italiano e, in assoluto, una delle più grandi schermitrici di sempre a livello internazionale. Un icona che, a partire dall'8 aprile, si mette in gioco partecipando a "L'isola dei famosi 2024", atteso reality show di Canale 5. Lo sport, dunque, ma non solo: in questo spazio scopriamo qualcosa in più della campionessa.

Chi è Valentina Vezzali

Valentina Vezzali è una figura iconica nello sport italiano e internazionale, celebre soprattutto per le sue straordinarie imprese nel mondo della scherma. Nata il 14 febbraio 1974 a Jesi, nelle Marche, da genitori originari dell'Emilia-Romagna, ha dimostrato fin da giovane un talento straordinario per la scherma. Ha iniziato a praticare questo sport all'età di soli sei anni presso il Club Scherma Jesi, sotto la guida del grande maestro Ezio Triccoli.

La sua carriera ha conosciuto un successo precoce: a soli 15 anni ha iniziato a mietere vittorie nei Campionati Mondiali Cadetti, vincendo tre titoli iridati consecutivi. Il suo ingresso nel circuito internazionale è stato segnato da numerose vittorie, tra cui spiccano le medaglie d'oro ai Campionati Mondiali Under 20 e agli Europei.

Il debutto olimpico di Valentina Vezzali è avvenuto ai Giochi di Atlanta del 1996, dove ha conquistato una medaglia d'argento nell'individuale e l'oro nella competizione a squadre. Da allora, ha rappresentato l'Italia in cinque edizioni consecutive dei Giochi Olimpici, accumulando un totale di ben nove medaglie, di cui sei d'oro, una d'argento e due di bronzo.

Oltre alle sue gesta olimpiche, Valentina ha dominato la scena mondiale e europea della scherma, collezionando numerosi titoli individuali e a squadre nei Campionati del Mondo e agli Europei. Ha vinto per ben otto volte la Coppa del Mondo, dimostrando una costanza e una determinazione straordinarie nel corso della sua carriera.

La sua straordinaria carriera sportiva è stata caratterizzata da una forte componente competitiva e da una dedizione assoluta al suo sport. È stata una figura di spicco nel cosiddetto "Dream Team" femminile italiano di scherma, contribuendo a definire un'epoca d'oro per lo sport italiano. Ed è dunque, in assoluto, una delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi.

Oltre alla sua carriera sportiva, ha intrapreso un percorso politico di rilievo. Nel 2013 è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Scelta Civica; ha ricoperto il ruolo di vicepresidente nazionale di Scelta Civica e successivamente ha aderito a Forza Italia, contribuendo attivamente alla vita parlamentare e svolgendo il ruolo di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport nel governo Draghi.

La sua vita privata è stata intensa ma, da persona riservata quale è sempre stata, le notizie sono limitate. Sappiamo comunque che nel 2002 ha sposato l'ex calciatore Domenico Giugliano, con cui ha avuto due figli, Pietro (nato nel 2005) e Andrea (classe 2013). Nel 2017 la coppia annuncia il divorzio, ma decide di mantenere comunque dei rapporti cordiali, per il bene dei figli.

A partire dall'8 aprile 2024 Valentina Vezzali partecipa, da concorrente, alla diciottesima edizione del reality di Canale 5 "L'isola dei famosi", condotto da Vladimir Luxuria. Per l'ex campionessa non si tratta della prima esperienza televisiva importante: nel 2009 ha infatti gareggiato sulla pista di "Ballando con le stelle" dove, insieme al maestro Samuel Peron, è giunta fino alla settima puntata.

Valentina Vezzali ha un profilo ufficiale di Instagram. Anche se non è particolarmente social, tra ricordi sportivi e nuove attività, i motivi d'interesse non mancano.

