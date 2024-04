Isola 2024, chi sono i nominati della prima puntata: elenco con motivazioni

Al via l'Isola dei Famosi 2024, per l'edizione condotta da Vladimir Luxuria e con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti. Lunedì 8 aprile, infatti, si è tenuta la prima puntata. L'arrivo dei concorrenti, le prime parole di Luxuria, la frase per Ilary Blasi, le sfide e tutti gli altri dettagli li abbiamo riassunti in questo articolo. Le nomination, invece? Ecco l'elenco con le annesse motivazioni.

Chi sono i nominati dell'Isola

Samuel nomina Artur: “Ha vinto la sfida, potrebbe essere uno forte”.

Maite nomina Artur: “Anche se questa persona inizia a starmi simpatica, credo sia un po’ avvantaggiata”

Edoardo Franco nomina Francesca: “Nomino molto a sentimento.. non c’è un valido motivo ma ho legato più con altre persone”.

Aras nomina Luce: “Non ho chissà quali motivi”

Joe Bastianich nomina Luce: “Secondo me può essere eliminata, io non so se ce la fa”.

Valentina Vezzali nomina Maite: “Magari mi ricrederò, ma al momento abbiamo parlato meno e ci siamo conosciute meno.

Luce nomina Aras: “Non ho un vero e proprio motivo però parlando con gli altri ragazzi del gruppo è nata una bella connessione ma lui ha il limite della lingua. Non riusciamo a parlarci”

Matilde Brandi nomina Artur: “Fin dall’inizio si è mostrato un po’ saccente”

Edoardo Stoppa nomina Artur: “Fa spesso pesare di avere già esperienza. È vero che ci conosciamo poco, però..”.

Marina Suma nomina Artur: “Ovviamente è ancora presto però l’ho visto un po’ cascamorto, questa è la mia decisione personale”

Francesca nomina Artur: “La scelta è difficile, ma lo scelgo perché ha già vissuto un’esperienza simile e quindi ha un vantaggio in più rispetto a noi. Lui a pelle ci è sembrato a tutti furbetto”

Artur nomina Samuel: “Non voglio nominare donne e quindi nomino un po’ caso.. non abbiamo legato moltissimo”.

Quindi Artur e Luce in nomination. La leader vota Joe. I non vip-votano Samuel Peron. Sarà il pubblico da casa a decidere chi salvare tra i 4 e chi no, in vista della puntata in onda giovedì prossimo.