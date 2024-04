Chi vincerà l'Isola 2024? Spuntano (già) i due nomi

Sta per cominciare la tanto attesa edizione dell'Isola dei Famosi 2024. Via Ilary Blasi, al suo posto, alla conduzione, arriva Vladimir Luxuria. Non solo. Cambiano anche gli opinionisti. Saranno, infatti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese ad affiancare Vladimir Luxuria. Dunque manca pochissimo allo sbarco in Honduras dei naufraghi del cast dell’Isola dei Famosi 2024 e gli esperti Sisal - azienda italiana che opera nel settore del gioco - hanno già individuato due grandissimi favoriti per la 18° edizione del reality. A chi passerà il testimone Marco Mazzoli?

Chi potrebbe vincere l'Isola dei Famosi

Secondo Sisal, dunque, sarà un duello acceso tra un volto storico di Striscia La Notizia, Edoardo Stoppa, e l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich. Entrambi offerti a 4,00 sapranno sfruttare le loro passioni per sopravvivere all’avventura e vincere la finalissima del 10 giugno? Sembrerebbe proprio di sì.

I due naufraghi dovranno però fare i conti con degli avversari, e compagni d’avventura, altrettanto agguerriti: Aras Senol, il protagonista della celebre serie turca "Terra Amara", insieme a un altro volto amatissimo di Masterchef, Edoardo Franco, il giovane vincitore della dodicesima edizione: entrambi sono appaiati in quota a 5,00. Vogliono provare a sorprendere il ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron e la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzalidati entrambi a 7,50. Mai sottovalutare due sportivi: la competizione scorre nel loro sangue e potrebbero ribaltare questa classifica quando le prove di sopravvivenza sull’Isola inizieranno a farsi sempre più dure.

Chi è il concorrente meno quotato

Poche invece le probabilità di vedere a lungo sulle spiagge dell’Honduras Luce Caponegro, più conosciuta al pubblico come Selen e Maitè Yanes, l’attrice protagonista dell’ultimo film di Pieraccioni: gli esperti Sisal le quotano rispettivamente a 20 e 25. Quasi vane invece le speranze di resistere alla fame e alle scottature per Greta Zuccarello offerta a 33 e per una delle protagoniste più amate del “cult” Vanzina degli anni ’80, Sapore di Mare. Marina Suma, con quota 40, secondo Sisal è la meno quotata per trionfare all’Isola dei Famosi 2024. Anche quest’anno sembra che a Cayos Cochinos ne vedremo proprio delle belle. Appuntamento, dunque, a stasera lunedì 8 aprile. Dalle 21:30 circa su Canale 5 con la partenza della nuova edizione dell'Isola.