Chi deve vincere l'Isola dei Famosi 2024? Il sondaggio di Today

Un'altra edizione dell'Isola dei Famosi sta per volgere al termine. Un'edizione particolare, ovvero quella dell'esordio di Vladimir Luxuria alla conduzione. La sua prima volta al timone di un programma in prima serata su Canale 5. Opinionisti: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L'inviata in Honduras, invece, è stata Elenoire Casalegno. Il programma - in onda dall'8 aprile 2024 al 5 giugno 2024 - adesso sta per concludersi. Chi vincerà? Al momento è impossibile saperlo. Ma la domanda la poniamo a voi lettori: chi pensate che meriti la vittoria? Votate nel sondaggio qui sotto.

Alvina Verecondi Scortecci

Era entrata in sordina, tra i concorrenti non famosi ma è riuscita a ritagliarsi uno spazio anche tra i "famosi". La Contessa, che si è fatta conoscere per la sua solarità, ha portato anche il tema dell'amore sull'Isola. E in particolare di quel sentimento che la lega al suo Gigi, con cui è stata a lungo fidanzata e poi lasciato poiché lui non sentiva di voler compiere "il grande passo". Nonostante lei ancora ci pensi, Gigi non ha compiuto alcuna concreta dimostrazione nei suoi confronti. Insomma: sfortunata in amore, ma fortunata nel gioco? Chissà.

Aras Senol

Aras Senol, atleta e attore turco è noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla serie cult Terra Amara, dove ha interpretato il ruolo di Çetin. Per lui l'Isola doveva essere l'occasione per raccontare la sua personalità all'Italia, che ama e che lo ama. Ci è riuscito? Forse la barriera linguistica ha avuto un peso preponderante.

Artur Dainese

Artur Slyusarenko Dainese è un modello di origini ucraine e armene che da anni vive in Italia, a Milano. Nel 2023, è arrivato in finale a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Fin da subito si è imposto con il suo carattere piuttosto divisivo. Molto competitivo, deciso e schietto: Artur non si è mai tirato indietro, ammettendo di giocare spesso per strategia. Un percorso coerente ma di certo non limpido, visto che ancora aleggia il mistero sul suo presunto coinvolgimento sul furto del cibo.

Edoardo Franco

Eccentrico, divertente, creativo, lo chef classe 1996 si è fatto amare dal pubblico per la sua spontaneità e sincerità. Con pungente ironia, ha conquistato l'affetto del pubblico, dimostrando anche una notevole capacità di sacrificio per i compagni (come quando si è rasato i capelli a zero in cambio di una ricompensa da condividere).

Karina Sapsai

Karina Sapsai, modella internazionale, è entrata nel programma solo in un secondo momento. Questo aspetto, inevitabilmente, ha pesato specialmente negli ultimi giorni. Insomma, secondo molti non meritava di arrivare così avanti. Eppure ce l'ha fatta.

Matilde Brandi

Chi si aspettava una Matilde Brandi furiosa, con la famos "giugolare" del GF Vip è rimasto sicuramente deluso. In Honduras, infatti, la soubrette e ballerina diplomata in danza classica, ha mostrato un lato più introspettivo. Sempre decisa e coerente con il proprio percorso, ma più calma e diplomatica. Sicuramente una delle grandi protagonisti di questa edizione.

Samuel Peron

Le aspettative sul ballerino erano alte e infatti non le ha disattese. Era entrato per vincere e ha mostrato di avere tutte le carte in tavolo per raggiungere il grande obiettivo finale. Durante l'esperienza in Honduras ha mostrato diversi lati di sé: quello da giocatore, quello di papà e compagno innamorato, quello di leader.

Edoardo Stoppa

Conduttore televisivo, amante del pianeta, degli animali, della sostenibilità. Ma anche un grande giocatore. Fin dal primissimo giorno Edoardo Stoppa si è mostrato come vero leader, capace di guidare i nafuraghi meno esperti. Legna, pesci, cibo, sfide, missioni: Stoppa si è mostrato un abile tuttofare. Ma anche un uomo dai grandi sentimenti, come mostrato nell'emozionante incontro con la sua Juliana Moreira. Sicuramente è tra i naufraghi che hanno più probabilità di vincere.

