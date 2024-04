Chiara Ferragni, all’Isola si parla di lei: la frase inaspettata di Daniele Radini Tedeschi

Cosa c'entra Chiara Ferragni all'Isola dei Famosi? Procediamo con ordine. In questo momento, su Canale 5, sta andando in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Vladimir Luxuria e con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionista. In Honduras, invece, c'è Elenoire Casalegno. Tra le prime dinamiche analizzate, c'è quella relativa a Ddaniele Radini Tedeschi. Il critico d'arte, infatti, si è subito fatto riconoscere per il proprio carattere e per l'atteggiamento strafottente. Proprio lui è il protagonista di un siparietto in cui, a un certo punto, è stata nominata l'imprenditrice digitale. Cos'è accaduto?

"Mi hai rotto il ca**o", volano paroloni

Innanzitutto è andato in onda un video in cui Daniele diceva a Samuel Peron: “Io sono qui in vacanza, mi sto divertendo. Tu mi stai rompendo il ca**o". Artru allora ha risposto: “Non siamo qui in vacanza”. Daniele di nuovo: "Artur è un debole, è un sovrammobile”. Edoardo Stoppa invece: “Se fai l’anarchico non puoi vivere in un gruppo”. Joe Bastianich duro: “La spiaggia è grande. Prendi un po’ di fuoco e buona fortuna”. Daniele di nuovo: "Vivrò come un barbone, non chiederò nulla e non ringrazierò. Ho fatto questa scelta perché sento delle pressioni continue. Io non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno".

Rientrati in studio, il critico ha detto a Bastianich: “La differenza tra me e te sai qual è?”. “Spero tanta”, ha detto Joe. Lui allora: “Io mi occupo di Caravaggio, tu di squacquerone. Quindi taci. E dimmi le cose in faccia. Io ho parlato male di altre persone ma con te no".

Le parole su Chiara Ferragni

Quindi il naufrago ha spiegato che farà l'elemosina e nulla più. Che si accontenterà della beneficenza dei compagni. Allora ha detto: "Anzi invito addirittura a casa, la signora Chiara che è esperta di beneficenza, a mandarmi qualche pandoro. Magari le è rimasto". Non ha fatto il cognome ma è evidente che il riferimento fosse a Chiara Ferragni e al pandoro gate. Come ha reagito il web? Non benissimo. Il video, infatti, è stato rilanciato sui social anche dalla popolare pagina Twitter "trashtvstellare". Ma i commenti sono durissimi: "Ridicolo", "Poraccio", "Ricoveratelo".