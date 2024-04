L'Isola come il GF: concorrenti sconosciuti insieme ai vip. Ecco chi sono

Lunedì 8 aprile, l'Isola dei Famosi 2024 è già iniziata da un'ora quando Vladimir Luxuria - la conduttrice del reality - rivela che i concorrenti vip non saranno gli unici presenti. Qualcuno, infatti, è già arrivato sull'Isola da due giorni. Chi è? Qualcuno di conosciuto? Assolutamente no. Si tratta di 4 concorrenti non vip (in realtà dovevano essere in 5, ma una di loro purtroppo ha avuto un problema di salute).

Chi sono i non famosi

A un certo punto, infatti, Luxuria ha rivelato che alcuni concorrenti in realtà sono lì già da un po’, cioè i non famosi: “Sono andata in giro per tutta l’Italia, ho fatto casting. Tra loro c’è un poeta, un pescivendolo, una contessa..” e manda alcune clip di presentazione. Subito viene presentata la contessa Alvina Verecondi Scortecci: “Se qualcuno sull’Isola si dovesse lamentare io penso che mi arrabbierei. Mi chiamano la sindaca di Cortina perché ci vado praticamente sempre”. Poi c'è Peppe Di Napoli, pescivendolo partenopeo: “Io ho il mestiere dentro il sangue. Mia figlia Aurora vive con me e anche mio figlio Alessandro. La mia famiglia è tutto per me. Io tutti i sacrifici li faccio per loro. Sono abituato a dormire due ore. Io sono un guerriero, ho tantissima energia. Lo dimostrerò: chi dorme non piglia pesci”.

Poi c'è Pietro Fanelli, poeto 23 anni, afferma: "Morirò di poesia. Tutto quello che vivo è poetico. Mi sento un'opera d'arte ambulante. Sono nato a Torino ma vivo a Milano per scoprire il mio essere. Sono un vagabondo, porto avanti il mio amore e ne produco un'opera. Stare senza cellulare? Sarà bellissimo".

Khady Gueye, modella, dice: "Sono del Senegal ma vivo in Italia da quando avevo 6 anni. Io e la mia famiglia abbiamo raggiunto mio padre che all'inizio faceva il venditore ambulante. Per due anni abbiamo vissuto in un paesino verso Pavia, eravamo l'unica famiglia straniera ma siamo stati ben accolti. Papà ora non sta bene di salute e si trova in Senegal. Sono impulsiva e molto vendicativa. Se qualcuno pensa di farmi dei giochetti, non sarò lì a guardare".

Il potere dei non famosi: cosa potranno fare

Poco dopo la presentatrice si collega con loro a Playa Espinada e dice: “Ci saranno tante missioni, la prima l’avete già superata e quindi avrete due benefit. Il primo è l’immunità, per stasera siete tutti salvi. Ma c’è un secondo benefit importantissimo. Ve lo dirò dopo, chiudiamo il collegamento”. La conduttrice poi aggiunge: “Sabato, mentre voi facevate altro, l’Isola era già iniziata. 48 ore fa dei naufraghi sono diventati concorrenti ufficiali e i famosi non ne sanno assolutamente nulla. E i non famosi potranno mandare direttamente in nomination uno dei famosi”.

Come hanno reagito i vip quando lo hanno saputo? Sono rimasti molto sorpresi. "Domanda: hanno già acceso il fuoco? Perchè se è così va benissimo", ha detto Samuel Peron.