Isola, Daniele Radini Tedeschi abbandona il programma

"L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi si è conclusa e, per tale motivo, non farà più ritorno in Playa". Questa la frase pubblicata sul sito ufficiale dell'Isola dei Famosi oggi giovedì 2 maggio. Lapidaria, senza tanti giri di parole. Così è arrivata la comunicazione dell'ennesimo ritiro di un concorrente dal programma. Precisamente il quarto in meno di un mese. A cui si aggiunge la squalifica - molto discussa - di Francesco Benigno. Dopo Francesca, Peppe e Pietro, ora anche Daniele si è ritirato dal programma di Canale 5.

Una debacle

L'attore siciliano Benigno, infatti, di recente è stato ufficialmente cacciato del programma per "comportamenti non consoni". Lui si è difeso, sostenendo invece di essere stato preso di mira da un autore del programma (già da prima dell'inizio della trasmissione, durante la fase dei casting) e di essere stato minacciato. Poi la conduttrice Vladimir Luxuria ha mostrato le immagini della rissa con Benigno protagonista. Ad ogni modo pare che adesso la palla sia passata ai legali, che faranno chiarezza su quanto avvenuto.

Ma questo è solo uno dei punti interrogativi di una edizione quantomeno incerta. Non che i ritiri non ci siano mai stati prima d'ora, ma Luxuria si era raccomandata durante la prima puntata chiedendo ai naufraghi di fare uno sforzo ed evitare di ritirarsi. Cosa n'è stato di quelle parole? Il risultato è una debacle in termini di ascolti e, ormai si può dire, anche di cast. Il programma riuscirà a risollevarsi nelle prossime puntate?