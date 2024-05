Isola, Dario Maltese come non si era mai visto: "Mi alzo e me ne vado". Il video

In alto il video con il siparietto

Mercoledì 29 maggio, su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria (e che continua a registrare ascolti molto bassi). In studio, accanto a Luxuria, ci sono due opinionisti: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Se Bruganelli è in una veste per lei già conosciuta, per Dario Maltese (noto giornalista del TG5) si tratta di qualcosa di completamente inedito. E i risultati, infatti, non sono dei migliori. Proprio Maltese è stato il protagonistai di un siparietto a inizio puntata. Cos'è accaduto?

La frase di Dario Maltese

Procediamo con ordine. Al televoto ci sono Karina, Linda, Aaron, Edoardo Stoppa e Aaron. Dario commenta: “Secondo me Artur non merita di arrivare in finale, perché si è mostrato sleale e scorretto in questo gioco. Probabilmente coinvolto nella famosa sottrazione del cibo". Quindi la frase inaspettata: "Se lui passa anche questa volta, io alzo e me ne vado”.

Sonia Bruganelli la pensa diversamente: “Io credo che, come diceva Linda, ingiustamente ma giustamente una delle due nuove ragazze forse.. rispetto agli altri tre che stanno all’Isola da più di 50 giorni. Per rispondere Sonia: adesso quello perfido è lui. Secondo me Artur è stato molto coerente e ha iniziato a giocare dall’inizio alla fine. Lui deve piacere al pubblico a casa e ci sta riuscendo”.

"L'ha fatta franca troppe volte": le parole dell'opinionista. Con chi ce l'aveva

Ad ogni modo il primo a salvarsi è Edoardo Stoppa. Poi Karina e Matilde. Infine proprio Artur. Linda, quindi, deve lasciare il gioco. “Dobbiamo salutare Dario”, dice Sonia tra il serio e il faceto. Dario si alza e fa come per andare via: “Lo avevo detto e lo faccio. Arrivederci, me ne vado”. “Possiamo far sedere Joe (Bastianich, ndr)?”, chiede Bruganelli. Poi un applauso per l’opinionista, che si risiede al proprio posto, prontamente ripreso da Luxuria per mano. Sonia afferma: “A me Artur non fa impazzire come personaggio però il pubblico lo premia, lui ha detto una cosa giusta e cioè che provoca i concorrenti. Lui fomenta il pubblico”.

Dario Maltese tiene il punto: "L'ha fatta franca troppe volte, è l’unico che ha parlato di ‘visibilità”. “Lì c’è la mamma di Artur.. che ti sta guardando male dall’inizio della puntata”, dice la conduttrice. Maltese sottolinea che si tratta, ovviamente, di giudizi relativi solo al gioco.