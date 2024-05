Isola, Edoardo Franco rasato a zero. La foto e la reazione della madre

In alto il video con la rasatura di Edoardo Franco

Una prova ricompensa molto, molto particolare. I fan del programma la ricorderanno bene già in altre occasioni: un concorrente è costretto a rasarsi a zero per avere in cambio una ricompensa. Domenica 26 maggio. Siamo all'Isola dei Famosi 2024. A dover affrontare la prova della rasatura è Edoardo Franco.

Luxuria di collega con i naufraghi: "Mi stavo annoiando e ho pensato di prendermela con uno di voi,a sclta. Echi scelto? Edoardo Franco. Allora, caro Edoardo… è arrivato il momento per mostrare coraggio e stasera un tuo gesto può are la differenza. Ma prima ti faccio accomodora. La ricompensa è una cena completa con posate, bicchieri, insalata russa, pasta alla norma, costoline di maiale con patate al forno e crepes alla cioccolata. Edoardo guarda che tavola, che cena..". Luxuria lo incalza: “Sei preoccupato Edoardo?”

Edoardo replica: “No, penso di sapere di cosa si tratta”. La presentatrice, allora: “La ricompensa è lauta ma anche il sacrificio. Una vera e propria cena, però c'è una tentazione: c’è una parte di te che non sa rinunciare.. a cosa?". Edoardo: "Alla lingua, così limono la mia fidanzata e degusto il cibo". Luxuria allora: "Non ti farei mai rinunciare alla lingua, facciamo entrare un ospite importante.. il barbiere hondureno". La sfida è intuitiva: la cena per tutti se si rasa a zero.

La reazione della madre di Edoardo

Edoardo accetta e inizia il taglio. La madre di Edoardo, che assiste dallo studio, si lascia andare a una espressione a dir poco sorpresa (negativamente). A un certo punto, quasi alla fine, arriva la fidanzata di Edoardo e i due si abbracciano: “Sono molto felice, tanto contento”, dice lui.