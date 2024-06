Edoardo Stoppa deve vincere l'Isola 2024, secondo i lettori di Today

Volge al termine la 18esima edizione dell'Isola dei Famosi e Today è in grado di rivelare il nome del vincitore. O almeno di quello scelto dai numerosi lettori che hanno votato al sondaggio lanciato qualche giorno fa. La domanda era, per l'appunto, chi vuoi che vinca l'Isola dei Famosi 2024. La risposta è stata chiara e in linea con quanto già pronosticato dagli esperti di scommesse. A dover vincere il reality condotto da Vladimir Luxuria dev'essere, secondo voi, Edoardo Stoppa. Il conduttore milanese, ex inviato di Striscia la Notizia, ha raccolto il favore dei lettori, che lo hanno incoronato come meritevole di ottenere il trionfo finale. Effettivamente, fin dall'inizio, Stoppa è stato in grado di ritagliarsi un ruolo nel programma, imponendosi come uno dei principali protagonisti dell'edizione. Tra l'altro Stoppa era uno dei pochi (veri) famosi del programma, ma non è detto che questo abbia rappresentato necessariamente un vantaggio.

I risultati del sondaggio

Con il 27% dei voti, Edoardo Stoppa raggiunge il primo posto. Dietro di lui, al secondo posto, c'è Aras Senol (18% di voti). L'attore, evidentemente, è riuscito ad arrivare al cuore del pubblico, che lo aveva conosciuto solo nella veste di attore. A seguire, con il 14%, c'è Artur Dainese. Il modello ucraino ha fotto parlare di sé fin dall'inizio. La sua strategia di gioco si è mostrata vincente, visto che è riuscito a superare molteplici televoti. Nonostante dallo studio emergesse una certa antipatia nei suoi confronti (l'opinionista Dario Maltese difficilmente ha speso parole d'elogio per lui) e nonostante l'episodio - ancora misterioso - del cibo rubato.

Stessa percentuale per Samuel Peron, il "finalista segreto". Il noto ballerino, infatti, ha ricevuto il 14% dei voti. Dopo di lui c'è Edoardo Franco. Ironico, divertente, pungente: lo chef è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione e il pubblico sembra averlo apprezzato molto. Con lui anche Matilde Brandi (ma ormai è stata eliminata) e Karina ultima (anche lei eliminata). Questi, dunque, i risultati. Rispecchieranno quelli del televoto (come accaduto con la finale di Amici, dove il parere dei lettori di Today e quello dei telespettatori di Amici è coinciso) oppure no? Non resta che attendere. Appuntamento a mercoledì 5 giugno alle 21:10 circa su Canale 5.