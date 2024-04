Isola, Elenoire Casalegno parla della lite con Vladimir Luxuria: "Io sono molto rispettosa e leale"

Ha fatto molto discutere il modo con cui Vladimir Luxuria ha zittito Elenoire Casalegno nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi. "Vladi io fossi in te domanderei a Joe (Bastianich, ndr) perché è alquanto perplesso" aveva suggerito pacatamente l'inviata del reality alla conduttrice che, dal canto suo, senza tanti convenevoli aveva replicato: "Tesoro decido io a chi chiedere le cose, che me lo dici tu? Ciao Elenoire, chiudete il collegamento". Sebbene durato pochi secondi, l'episodio non era passato sotto traccia al pubblico di Canale 5 che sui social aveva commentato un'uscita risuonata come scortese e su cui la stessa Casalegno è tornata nel corso di un'intervista a Gente.

"Io sono in palapa con i naufraghi, quindi vedo e avverto cose che in studio non arrivano, per questo avevo suggerito di fare a Bastianich una domanda, non per sostituirmi al ruolo di Vladimir. Lei mi ha risposto ‘Ma che me lo dici tu a chi devo chiedere? Chiudiamo il collegamento‘, ma con Vladimir ci conosciamo da tempo e ci siamo chiarite. Alla fine della puntata abbiamo parlato, con tranquillità. Io sono molto rispettosa e leale", ha spiegato allora Elenoire che così ha chiarito i rapporti tra lei e Luxuria con cui non c'è alcun rancore o antipatia. Intanto l'Isola continua tra abbandoni prima del tempo e liti varie. E proprio a proposito di Elenoire Casalegno, Francesco Benigno, cacciato dal programma "a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento", ha annunciato di volerla querelare per aver parlato del suo ritiro: "Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo. Vladimix Luxuria assente. Il produttore ha sentito mia moglie ma non ha dato spiegazioni. Hanno fatto un processo alle intenzioni".