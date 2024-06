Isola: chi sono i finalisti, chi è stato eliminato. Riassunto semifinale 2 giugno

Tra domenica 2 giugno e lunedì 3 giugno è andata in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. Elenoire Casalegno è l'inviata in Honduras. Dario Maltese e Sonia Bruganelli, invece, gli opinionisti. Cos'è accaduto durante la puntata in onda su Canale 5?

Finalisti

Dopo diverse gare e sfide, sono stati decretati i finalisti. L'ultimo, tra l'altro, è del tutto sonosciuto ai naufraghi. Infatti, lo scopriranno direttamente durante la finale (che si terrà mercoledì 5 giugno). Dunque chi sono? Artur, Edoardo S., Edoardo F., Alvina e Samuel.

Eliminati

Gli eliminati della puntata del 2 giugno sono: Karina e Matilde Brandi. Karina è stata eliminata a inizio puntata, mentre Matilde alla fine. La ballerina romana, infatti, non era stata salvata dal televoto (e neanche Samuel Peron). A un certo punto la presentatrice ha rivelato che uno dei due sarebbe andato in finale. Ma prima la sfida dell'uomo vitruviano vinta, appunto, da Samuel (e quindi Matilde è stata eliminata).

Nomination

Le ultime nomination di questa edizione sono state le seguenti:

Edoardo Franco nomina Alvina ed Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa nomina Alvina e Edoardo Franco

Alvina nomina Edoardo Franco ed Edoardo Stoppa

Aras nomina Alvina ed Edoardo Franco

Televoto

Al televoto ci sono Aras ed Edoardo Franco, i due grandi amici che adesso si sfidano al televoto.

Luxuria contro la stampa

Durante la sorpresa di Manila Nazzaro a Matilde Brandi, Luxuria si è tolta un sassolino dalla scarpa. Cosa ha detto? "Io vorrei dire una cosa, fatemi togliere questo sassolino: molti giornalisti avevano detto che lei (Matilde, ndr) aveva un contratto con tempo a termine e che sarebbe andata via prima dall'Isola per venire al tuo matrimonio. Non è vero". Quindi Luxuria ha tuonato: "Lei è rimasta sull'Isola. Prima di scrivere certe cose, pensateci bene".

Incidente hot di Matilde Brandi

La ballerina romana, mentre stava sfidanto Alvina in una difficile gara, è stata vittima di un incidente "osè". A un certo punto, infatti, il top si è abbassato: "Ora su tutti i social si vedrà la mia tetta", ha detto Brandi preoccupata. L'inviata e la conduttrice hanno cercato di rassicurarla.