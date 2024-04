Isola, 22 aprile: chi è l'eliminato e il riassunto

La quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2024 è andata in onda lunedì 22 aprile su Canale 5. Questa edizione è condotta da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli come opinionisti, mentre Elenoire Casalegno è l'inviata in Honduras. La puntata è stata densa di avvenimenti, tra sfide, prove per diventare leader, discussioni, nomination e soprattutto una eliminazione definitiva. Ecco un riassunto per coloro che non hanno potuto la puntata.

Lo strano inizio di puntata

La puntata si apre con una strana dichiarazione della conduttrice Vladimir Luxuria. Dopo essere stata accolta dai numerosi applausi, la presentatrice afferma: "Grazie, grazie.. io accetto questi applausi come tutti i complimenti che mi fanno le persone per starda. Ma io sono anche una che accetta le critiche, non snobbo quello che leggo. Le critiche costruttive per me sono consigli da tesaurizzare. Grazie perché grazie a voi posso migliorare". A chi si riferiva?

La rabbia di Sonia Bruganelli

L'opinionista, durante un confronto con un naufrago, si è lasciata andare a uno sfogo: "Io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì. Quindi non fare adesso quello che se ne lava le mani. Così è troppo facile, dai, su". Il contesto era quello del "furto". Un naufrago (o più di uno) ha rubato del cibo a una cameraman. Chi è stato? Non si sa. Non finisce qui. Poiché il "colpevole" non è uscito allo scoperto, nonostante il continuo pungolamento di Luxuria, lo spirito dell'Isola ha deciso di punire tutti. Per questo, quando torneranno sulla loro playa, troveranno il fuoco spento.

Due leader e Pietro in missione

Artur e Aras sono i leader della settimana. I due, infatti, si sono sfidati alla prova del fuoco e hanno totalizzato entrambi 3 minuti. Per questo motivi entrambi sono stati nominati leader. Ad andare in missione, invece, è Pietro. "Lo spirito dell'Isola ti propone una missione tosta e coraggiosa: devi andare tre giorni da solo su un'altra playa, lontano dal gruppo. Solo con il tuo riso e poco altro. Se ci riuscirai, otterrai una ricompensa utilissima e molto importante per tutti, ovvero una rete da pesca e aggiungiamo una chilo di pasta e due pomodori. Siamo io e te, voglio anche dirti, conoscendoti, che avrai una ricompensa personale. Accetti?". Pietro accetta.

Chi è stato eliminato

Artur, Alvina, Khady e Maitè sono a rischio. Il primo che si salva è Alvina; poi Artur. Ad essere eliminata è Maitè. “Grazie per l’esperienza”, con solo l’11% di preferenze, deve lasciare il programma definitivamente. “Immagino che sei rimasta male, ti aspettiamo in Italia”, dice la presentatrice.

Le nomination

Qui l'elenco con tutte le nomination le rispettive motivazioni. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 29 aprile dalle 21:30 su Canale 5.