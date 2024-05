Isola, puntata 29 maggio: primo finalista, eliminati, riassunto

È passata da poco l'una di notte quando, su Canale 5, volge al termine la terzultima puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5, guidato da Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata, sta per terminare. Tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio è andata in onda una nuova puntata. Ma cos'è accaduto?

L'infortunio di Sonia Bruganelli

Poco prima dell'inizio della puntata, Sonia Bruganelli è stata suo malgrado protagonista di un episodio insolito. L'opinionista, infatti, è caduta e si è fatta male alla caviglia. Lo ha documentato lei stessa sui social, ridendoci su. Insomma, fortunatamente sembra nulla di grave. Bruganelli, infatti, è stata presente durante tutta la puntata.

Tutti contro Artur

L'atteggiamento del modello continua a far discutere. C'è chi lo ha definito arrogante, chi furbo. Ma lui continua per la propria strada: "Mi hanno puntato dall'inizio, ogni puntata mi nominano", ha detto. Non sono mancate scintille tra il naufrago e l'opinionista Sonia Bruganelli, che lo ha invitato a tacere: "Fare il reality non è facile? Non lo metto in dubbio, ma io ho un altro ruolo. Non ci dire che sei spontaneo".

Dario Maltese come non si era mai visto prima

L'opinionista, solitamente molto diplomatico e riservato, stavolta si è esposto contro Artur. Il giornalista del TG5 ha addirittura detto: "Se viene salvato nuovamente al televoto io mi alzo e vado via". Detto, fatto. Logicamente scherzava, anche se l'opinione che ha di Artur è seriamente non positiva.

Il primo finalista

Dopo alcune sfide a contendersi il premio di primo finalista dell'Isola dei Famosi 2024 ci sono Edoardo Stoppa e Matile Brandi. I due naufraghi si sfidato alla prova del "naugrafo vitruviano" e vince Edoardo che, di conseguenza, è il primo finalista di questa edizione.

Le nomination ed eliminati

Gli eliminati della puntata sono Lidia e Khady. Le nomination, invece? Durante la puntata ce ne sono state due. La prima ha portato ad alcune conseguenze durante il gioco. La seconda, invece, è quella più classifica dalla quale vengono poi comunicati i nominati per la prossima settimana (domenica 2 giugno). Ecco l'elenco completo.

Samuel nomina Artur e Karina

Edoardo Franco nomina Samuel e Alvina

Matilde nomina Alvina e Karina

Aras nomina Karina e Artur

Alvina nomina Karina e Samuel

Karina nomina Artur e Samuel

Artur nomina Samuel e Aras

In nomination ci sono dunque Karina, Samuel e Artur.