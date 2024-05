Isola dei Famosi: incidente, eliminato, riassunto puntata 26 maggio

In alto il video con gli highlights dell'undicesima puntata

Tra domenica 26 e lunedì 27 maggio è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. Opinionisti: Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Inviata: Elenoire Casalegno. La puntata, a differensa di quasi tutte le altre, è stata più movimentata: tra la divertente scenetta con Edoardo Franco e la fidanzata e lo spiacevole incoveniente accaduto a Khady, le dinamiche sono state più numerose. Ecco una sintesi di ciò che è accaduto.

Il segreto di Khady e Artur

La puntata si è aperta con un confronto tra Khady e Artur. I due - che inizialmente erano sembrati molto vicini - in realtà vivono un rapporto particolare. Una sorta di "odi et amo". Insomma, senza scomodare Catullo, la loro amicizia è altalenante. Per fare chiarezza, sono stati messi uno di fronte all'altro. Ma poco o niente è uscito fuori. Infatti, pare che i due si proteggano a vicenda. Cosa nascondono? Pare che ci sia di mezzo la questione del cibo rubato di ormai diverse settimane fa.

Edoardo Franco rasato a zero

Edoardo Franco, messo di fronte alla ricompensa di una cena completa e imbandita per tutti, ha scelto di rasarsi la testa pur di condividere questo benefit con gli altri naufraghi. Una scelta coraggiosa e molto apprezzata. La ciligina sulla torta? L'arrivo della fidanzata (simpaticissima) Valentina.

Luxuria: "Non concerti subito, come faccio io"

Edoardo e la fidanzata Valentina hanno regalato un momento di puro divertimento tra divertenti aneddoti (il primo bacio, il posto più strano dove hanno fatto l'amore e via dicendo) e altri racconti. A un certo punto, per commentare il loro primo bacio, è intervenuta anche Vladimir Luxuria: "Hai fatto bene a non concederti subito, come faccio io", le parole della presentatrice.

Paura durante la prova del "girrarosto" con Khady e Aras protagonisti. Dopo più di due minuti a fare su e giù, fuori e dentro l'acqua e nonostante le protezioni, Khady è incappata in un incidente. A un certo punto, infatti, si sono sentite delle grida molto forti e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente (qui il video).

Nomination, leader, eliminato

Dario Cassini è stato eliminato dal gioco. Khady è la nuova leader. Le nomination? Stavolta sia segrete che palese, ecco gli elenchi completi e i nomi dei naufraghi che rischiano di abbandonare il programma.

Alvina nomina Linda

Edoardo Stoppa vota Artur

Samuel nomina Artur

Linda nomina Artur

Artur nomina Linda

Matilde nomina Artur

Karina nomina Samuel

Edoardo Franco nomina Artur

Seguono quelle palesi, che devono essere diverse a quelle già fatte

Artur nomina Samuel

Edoardo Franco nomina Linda

Karina nomina Edoardo Stoppa

Linda nomina Edoardo Franco

Samuel nomina Linda

Alvina nomina Artur

Edoardo Stoppa nomina Linda

Matilde nomina Linda