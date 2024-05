Isola, eliminato e riassunto puntata 6 maggio

Tra lunedì 6 martedì 7 maggio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. L'inviata in Honduras è Elenoire Casalegno mentre in studio, nelle vesti di opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Sfide, eliminazione, nomination e tanto altro: ecco una sintesi di ciò che è accaduto.

La brutta insinuazione di Rosy

La dura replica di Sonia Bruganelli

La caduta di Matilde Brandi

Eliminato e leader

Le nomination

La brutta insinuazione di Rosy

Durante il litigio a inizio puntata, Rosy si è lasciata andare a una brutta frase su Samuel e Greta, insinuando che tra i due possa esserci qualcosa. Ma Greta è fidanzata e anche Samuel ha una compagna (e un figlio). Per questo motivo, a fine puntata, Luxuria ha voluto mettere i puntini sulle i da una parte tranquillizzando i diretti interessati e poi chiarendo che insinuazioni simili, che coinvolgono cioè familiari e parenti dei naufraghi, non vanno fatte.

La dura replica di Sonia Bruganelli

Khady sostiene che Rosy avrebbe detto che Greta e Sonia sono amiche e per questo l'opinionista difenderebbe la naufraga. Bruganelli non ci sta e sbotta: "Questa stupidaggine potevi evitartela. Non è così".

La caduta di Matilde Brandi

Che l'equilibrio non sia il miglior pregio di Matilde Brandi non era una novità, ma riuscire a cadere da seduta è qualcosa che solo a lei poteva accadere. Fortunatamente nulla di grave, solo un'iniziale paura e poi tante risate.

Eliminato e leader

A dover abbandonare definitivamente il gioco è Marina Suma. I leader, invece, sono due: Greta e Samuel. Ma non sono solamente leader, bensì anche i capi delle due nuove squadre. Attenzione: i due si sfidano comunque e vince Greta, che fa guadagnare l'immunità alla propria squadra. Da stasera i naufraghi sono divisi in due squadre contrapposte e agguerritissime.

Greta, Edoardo, Aras, Joe, Alvina, Valentina

Samuel, Matilde, Edoardo Franco, Artur, Khady, Rosy

Le nomination