Isola, Francesco Benigno torna in Italia: la foto (che fa boom di like)

"Breve ma intensa". Così si potrebbe sintetizzare l'esperienza di Francesco Benigno all'Isola dei Famosi. L'attore palermitano, infatti, è stato uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2024 ma solo per qualche giorno. Poi, improvvisamente, è stata comunicata la sua eliminazione per "comportament non consoni". Questo è ciò che riportava Mediaset in un comunicato stampa. Ma poco dopo è arrivata la versione dell'attore.

Secondo Benigno, infatti, le cose sarebbero andare diversamente. L'attore ha sostenuto di essere stato preso di mira fin dall'inizio da uno degli autori del reality show di Canale 5, Benigno ha parlato di minacce, di proposte di soli piuttosto ambigue: "Mi avevano chiesto di fare un video dove io dicevo: ‘Mi ritiro perché mi manca mia moglie’.. Ma io sono agguerrito, sono carico, ho tanto voglia di vincere quest’Isola e la vincerei, probabilmente, se qualcuno mi desse spiegazioni su questa vicenda".

A stretto giro è arrivata la replica di Banijay, la società che produce il programma: "L’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero[..]".

Il ritorno in Italia e la foto

3 giorni fa, sulla pagina Facebook dov'è seguito da 185mila persone, aveva detto: "Ciao a tutti, faccio questo video che il mio avvocato mi ha permesso di fare per tranquillizzare tutti voi, tantissimi, che mi avete sostenuto. [..] Voglio ringraziare la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei nipotini e i miei tanti amici e parenti. Ma soprattutto, mi fa piacere ringraziare questa immensa marea di gente che avrebbe voluto che io potessi rientrare a fare il mio percorso all'Isola. Non posso dire niente in merito, ha tutto in mano il mio avvocato che insieme al mio agente sta seguendo la vicenda. Io domani mi metterò in viaggio per tornare in Italia[..]".

Quindi ieri, lunedì 22 aprile, a poche ore della messa in onda della nuova puntata, Benigno ha postato due scatti. Teneri, dolci, con la moglie e il figlio nato da poco. "Finalmente a casa, al sicuro con i miei immensi Amori: mia moglie Valentina e nostro figlio Giovanni Roderico Tiago. Per il resto tutto nelle mani del mio legale avvocato Enrico Sanseverino", le sue parole. Il post ha totalizzato, in 24 ore, più di 14.000 'mi piace' e 1.500 commenti. Un'ondata di affetto sorprendente.